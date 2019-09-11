В России почти на 40 процентов снизилось число больных алкоголизмом

В среду, в возобновленный в России День трезвости, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил по этому поводу специальное обращение. В нем он отметил, что все большее число людей сегодня выбирают трезвенный образ жизни, увеличивается число церковных организаций, помогающих преодолевать алкогольную и иные зависимости", но проблема пьянства остается актуальной. Напомнив слова Иоанна Златоуста, "не вино худо, но неумеренность порочна", он призвал каждого христианина являть пример воздержания и умеренности.

"Мы поддерживаем инициативу Минздрава по повышению возраста продажи алкоголя крепостью свыше 16,5 градуса с 18 лет до 21 года, - новостью прозвучали слова главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "В армии с 18 лет служить и оружие носить можно, а выпить нельзя? - повторил он обычно парирующий такие действия вопрос и сразу ответил на него: "Водка - тоже оружие. Только направленное против самого человека. Но чем старше человек, тем ему легче обращаться с любым оружием".

Водка - тоже ­оружие. Только направленное против самого человека

Так в среду продолжился разговор о том, как у нас обстоят дела с политикой трезвости. По данным Минздрава, за десять последних лет с 2 080 000 до 1 300 000 человек снизилось количество больных с диагнозом "алкоголизм", и с 16,9 до 7,5 человека на 100 тысяч населения снизилась смертность от алкогольного отравления, и с 80 до 32 случаев на 100 тысяч человек уменьшилась заболеваемость алкогольным психозом, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Алексей Киселев-Романов. Однако за последний год показатели сверхпотребления алкоголя в России, по словам руководителя координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости отдела по церковной благотворительности и социальному служению Валерия Доронкина, неожиданно пошли вверх.

Епископ Глазовский и Игринский Виктор рассказал, как на молебны об избавлении от пьянства приходит огромное количество человек и как трудно настроить детей пьющих родителей против пьянства, но не против самих родителей. Писатель Дарья Донцова напомнила о страшных последствиях "всех этих баночек с алкогольными коктейлями", и посоветовала обратить внимание на бесконечную пропаганду пьянства на молодежных концертах.