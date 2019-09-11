В России заключат 100 тысяч соцконтрактов для бедного населения

Правительство намерено расширять охват граждан, которые будут получать помощь в рамках социальных контрактов. В этом году будет заключено около 100 тысяч подобных соглашений.

Одной из национальных целей развития России определено снижение бедности. Сейчас доходы ниже прожиточного минимума получают около 17 миллионов человек. К 2024 году из этих 13 процентов населения должно остаться только 6,6 процента.

Выступая на последнем Российском инвестиционном форуме "Сочи", премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу составить социальный портрет бедности. Ряд категорий бедного населения правительству уже понятны. "Это люди, у которых есть относительно небольшой источник дохода: пенсионеры, люди, которые получают бюджетные доходы", - пояснил глава кабинета министров в программе "Диалог". Нелегко живут многодетные семьи и люди с ограничениями по здоровью, которые не могут трудиться в полную силу.

Чтобы помочь им, в правительстве разработана большая программа помощи, чтобы адресным способом решать проблемы этих людей. Одним из ее механизмов стал социальный контракт. "По сути это договоренность между государством и конкретным человеком о том, что государство ему помогает так или иначе решить его экономические, а стало быть, социальные проблемы", - объяснил премьер-министр.

Это будет в буквальном смысле подписываемый контракт, по которому государство попытается помочь конкретному человеку в какой-то его конкретной проблеме. Это может быть помощь в переквалификации или даже выделение средств для начала собственного дела.

- Мы в этом году порядка 100 тысяч таких контрактов готовим, - заявил Дмитрий Медведев. - Понятно, что если социальный контракт с человеком, то он касается и его семьи. По сути, уже сегодня рамками социального контракта охвачено порядка 250-300 тысяч человек. И рамки применения этого института мы будем раздвигать.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин добавил, что в следующем году на финансирование социальных контрактов правительство выделит 7 миллиардов рублей.