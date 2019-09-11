Власти Венеции, являющейся мировым лидером по всевозможным запретам на территории города, выступили с очередной инициативой: ввести ограничения на курение в общественных пространствах Лагуны.

Идея принадлежит мэру "города на воде" Луиджи Бруньяро, который на протяжении своего пребывания на кресле градоначальника последовательно и планомерно борется с массовым туризмом, уделяет много времени и сил "перевоспитанию" гостей Венеции, а также крайне серьезно относится к обеспечению безопасности. По признанию мэра, на антитабачную кампанию его вдохновило посещение Токио, где курение в общественных местах запрещено законом.

"В Японии действуют закрытые кабинки для курения, а у нас нет возможности установить их в Венеции". Нам нужно удостовериться, что запрет не нарушает ничьи права и не наносит вред городу", - подчеркнул Бруньяро, который, к слову, сам является преданным поклонником сигар.

Учитывая особенности Венеции, внедрять болезненные не только для многих туристов, но и местных жителей ограничения власти будут постепенно. Сначала туристам запретят курить в двух самых оживленных районах Венеции - на мосту Риальто и площади Сан-Марко. При этом владельцы заведений, попавших в зону без табачного дыма, должны будут организовать помещения для курящих.

В районах Венеции, которые станут свободной от курения зоной, нововведение восприняли с энтузиазмом

Пока специалисты изучают возможность для расширения этой инициативы на всю Лагуну, в остальных зонах города курильщикам будут раздавать портативные контейнеры и пепельницы для окурков, как это делают на многих итальянских пляжах.

Предполагается, что запрет на курение позволит убить одним выстрелом сразу несколько зайцев: уменьшит нагрузку на атмосферу, избавит жителей города от пассивного курения, а также в значительной степени облегчит работу дворникам, не справляющимся с уборкой окурков, засоряющих венецианские площади.

Как сообщает местная пресса, в районах, которые в обозримом будущем станут свободной от курения зоной, нововведение восприняли с большим энтузиазмом. Однако есть существенная загвоздка: для того, чтобы воплотить эту амбициозную идею в жизнь, в распоряжении Луиджи Бруньяро, срок полномочий которого истекает грядущей весной, есть всего несколько месяцев. Если градоначальнику удастся протолкнуть этот законодательный акт в ближайшее время, то Венеция войдет в историю как первый город Италии, где введут запрет на курение на открытом воздухе.

Москва

В Европе только сейчас забили тревогу и вводят запреты на курение в многолюдных и популярных у туристов местах. В России обратили внимание на проблему еще в 2013 году - 1 июня в силу вступил антитабачный закон. Инициативу в Москве восприняли с энтузиазмом, не только обозначив "зоны без табака", но и отведя курильщикам места. Поэтому городские улицы, площади, парки и скверы не засорены окурками.

"В отличие от европейских городов московские тротуары не усеяны бычками, да и мусора у нас гораздо меньше, так как повсюду стоят урны, а у входа в бизнес-центры и торговые комплексы есть уличные пепельницы, - рассказал "РГ" Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам и разработчик проекта электронных виз. - В Европе урн не встретишь даже на самых оживленных улицах, поэтому местные жители и туристы бросают окурки прямо на землю". По словам эксперта, для "дымящих" городов не оправдание, что у них много гостей. В Москве турпоток тоже увеличивается с каждым годом, но город становится только чище. "В прошлом году к нам приехали 23,5 млн туристов, в том числе 5,5 млн иностранцев. Красная площадь не уступает по красоте и колориту Сан-Марко, особенно когда на ней выстраиваются торговые ряды и проходят ярмарки. Архитектурных сооружений подобных мосту Риальто, конечно, сложно найти. Но у влюбленных в Москве, например, одно из любимых мест оригинальный Третьяковский мост, соединяющий Болотную площадь и Кадашевскую набережную - на его металлических деревьях они оставляют замки "на счастье". И, несмотря на то, что для курильщиков там нигде нет специальных памяток поведения и обозначенных на карте мест для курения, молодые люди не бросают окурки под ноги и не курят рядом с запрещающими знаками, которые есть в исторической части Москвы", - добавляет Цыганов.

С сигаретой в Москве нельзя появляться на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, пляжах, заправках, в гостиницах, на рынках, кафе и ресторанах, поездах, метро, на вокзалах и в аэропортах. Строго-настрого курение запрещено во всех общественных местах, так что лучше не закуривать, к примеру, у памятника А. Пушкину на Тверской или на Красной площади...

Рестораторы также ограничивают вход курильщикам даже на летних верандах. "Есть летние кафе в виде столов и зонтиков, которые стоят на городской земле с апреля по ноябрь. Они тоже попадают под действие антитабачного закона. Технический регламент жестко определяет, что даже небольшой настил с небольшим ограждением уже является сооружением. Соответственно, курение там запрещено", - рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Но рестораторы от таких строгих норм не пострадали - ежегодно число веранд в Москве увеличивается примерно на 5-10%. С 2010 года число предприятий общепита в столице выросло с 8,5 до 14 тысяч, а летних веранд стало вдвое больше - более 3000 в этом сезоне. "До 70% посетителей кафе предпочитают летом переходить на сезонные площадки, а не оставаться в закрытых помещениях. Многие приходят с детьми, а курильщики доставляют таким клиентам неудобства", - добавил Алексей Немерюк. По его словам, найти место для курения можно только у столиков, которые стоят прямо на асфальте - такие есть и на Кузнецком Мосту, и в Камергерском переулке, и на ставшей туристической со времен ЧМ-2018 Никольской улице.

Впрочем, курильщиков в Москве становится все меньше, сказал "РГ" заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Валерий Лыков: "Показатели по курению в столице близки к средним по стране. Раньше было около 60% курящих мужчин и 40% женщин, сейчас показатели и у тех и у других стали меньше примерно на 10 процентов".

Подготовила Ангелина Зеленькова

Что об этом думают местные власти в регионах

Ильсур Метшин, мэр Казани:

- Я как некурящий человек и как мэр одобряю эту инициативу. Мы у себя в городе не вводим запрет на курение, но стараемся сделать так, чтобы сигареты вышли из моды. Сегодня в Казани 45 процентов горожан регулярно занимаются спортом. Это более 530 тысяч - каждый второй казанец в возрасте от трех лет. Уверен, культура здорового образа жизни постепенно вытеснит вредные привычки.

Алексей Логвиненко, и.о. главы администрации Ростова-на-Дону:

- Ростов за здоровый образ жизни. У нас каждый третий ростовчанин занимается спортом. И мы хотим оградить детей от табачного дыма. Курение запрещено возле учебных заведений и, конечно, стадионов. Сейчас в ближайших ста метрах вы не увидите там ни одного киоска, торгующего сигаретами.

Марина Бралюк, заместитель главы администрации города Сочи:

- Мы не планируем копировать опыт Венеции, но готовы принять к рассмотрению. Сочи - лидер по борьбе с курением среди российских городов. Мы одними из первых активно начали эту деятельность, еще до принятия Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 23.02.2013 N 15-ФЗ.

В 2010 году создали хартию "Сочи без табака". Это не норматворческий документ и законодательный акт, а инициатива общественников, которые начали обращаться к сочинцам с просьбой не курить в общественных местах. Подобное касается не только набережной, но и парков, скверов, остановочных павильонов.

Получается, что инициативу мэра Венеции про запрет курения на открытом воздухе мы уже активно используем, а вот другое его предложение о раздаче контейнеров для окурков курильщикам - тоже хорошая идея. Правда, тут сразу же возникает вопрос с финансированием таких инициатив.

Евгений Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края:

- Железноводск в первую очередь атмосферный курорт, у нас высоко ионизированный воздух с повышенной влажностью, наполненный фитонцидами - натуральными природными антибиотиками. Поэтому, когда человек приезжает к нам на отдых, кроме потребления минеральной воды, приема минеральных и грязевых ванн он еще использует и самый главный наш ресурс - лечебный воздух. Поэтому как здесь курить? Конечно, можно, но не стоит. Мы всячески поддерживаем эту инициативу, и администрация уже подумывает, как бы популяризировать подобный отказ от курения табака в черте нашего курортного лечебного парка, чтобы это было модно и популярно.

Подготовили Роман Кияшко, Олег Корякин, Ирина Белова, Лариса Ионова