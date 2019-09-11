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11.09.2019 12:15
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Большинству россиян нравится их работа

Текст: Елена Новоселова
Большинство россиян (85 процентов) довольны своей работой. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологов ВЦИОМ. При этом половина "довольных" респондентов использовала при ответе слово "вполне".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недовольны тем, что приносит заработок, только 16 процентов наших граждан.

Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года

Работают же россияне, согласно опросу, примерно 49 часов в неделю - это больше привычного с советских времен графика: пять дней по восемь часов. При этом преимущественно сидячая работа у 45 процентов опрошенных граждан - это в основном женщины. Зато мужчины нередко предпочитают физический труд (48 процентов). А каждый десятый отметил, что его работа "в равной мере и сидячая, и физическая" (8 процентов). Любопытно, что 56 процентов россиян продолжили бы работать на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости.

Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.

Что касается обеденного перерыва, то официальный обед есть у 89 процентов наших соотечественников. А вот отвлечься на физическую зарядку могут чуть больше половины опрошенных - 56 процентов.

Общество Соцсфера Социология Экономика Работа Наука и образование ВЦИОМ Рынок труда
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