Ученые выяснили, почему с возрастом люди набирают вес

Ученые из Каролинского института в Швеции и Лионского университета во Франции после 13 лет наблюдений за 54 мужчинами и женщинами пришли к выводу, что люди с возрастом набирают вес из-за особенностей организма, в котором попросту замедляется скорость выведения липидов.

Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine, а коротко о нем рассказывается на сайте Каролинского института. Молекулярные биологи в течение 13 лет держали под наблюдением 54 мужчины и женщины, которые стали участниками эксперимента.

Они следили за тем, как в организмах этих людей происходит липидный обмен в жировой ткани. До сих пор вопрос о том, является ли этот процесс постоянным на протяжении всей жизни, оставался открытым.

Новое исследование дает на него ответ. Липиды - это обширная группа органических соединений, включающая жиры и жироподобные вещества. У всех испытуемых, независимо от того, набрали они вес или похудели за прошедшее время, было отмечено снижение липидного обмена в жировой ткани.

То есть у них снизилась скорость, с которой липиды удаляются из жировой ткани. Компенсировать снижение скорости можно за счет снижения объема потребляемых калорий, что тоже доказало исследование.

Ученые подсчитали, что те испытуемые, которые не урезали в своем рационе количество калорий, в среднем потяжелели на 20 процентов от первоначального веса. То есть люди набирают вес просто потому, что у них снижается скорость липидного обмена.

Исследователи также наблюдали за 41 женщиной, которые перенесли бариатрическую операцию. Анализ показал, что у них возрастала скорость липидного обмена, что позволяло им на протяжении четырех-семи лет после операции удерживать вес на одном уровне или даже снижать его.

"Полученные результаты впервые указывают на то, что процессы, происходящие в нашей жировой ткани, регулируют изменение массы тела в процессе старения таким способом, который не зависит от других факторов, - говорит соавтор исследования Питер Арнер. - Наше открытие поможет создать новые способы лечения ожирения".

Предыдущие исследования показали, что одним из лучших способов ускорить липидный оборот в жировой ткани являются занятия спортом. Новое исследование подтвердило и эту гипотезу.