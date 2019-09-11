Вышла демо-версия FIFA 20. Ее уже можно скачать бесплатно

Компания Electronic Arts объявила о выходе бесплатной демо-версии FIFA 20. Она уже доступна на всех платформах - PlayStation 4, Xbox One и ПК.

В новой части футбольного симулятора игроки смогут опробовать режим Volta - матчи 3 на 3, 4 на 4 или 5 на 5 на тесных дворовых площадках. Давние поклонники виртуального футбола могут вспомнить, что ранее EA выпускала уличный вариант игры отдельной серией FIFA Street.

Кроме того, в демке можно попробовать ощутить атмосферу группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Есть возможность поиграть за "Челси", "Боруссию", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Реал Мадрид" и "Тоттенхэм".

Полная версия FIFA 20 выйдет 27 сентября, а пользователи, оформившие предзаказ Ultimate-издания, получат доступ к игре на три дня раньше.