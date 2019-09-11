Вышло новое ретроспективное промо-видео продолжения "Во все тяжкие"

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликовано второе промо художественного фильма El Camino: A Breaking Bad Movie (именно на Chevrolet El Camino Джесси уезжает в финале "Во все тяжкие"), прямого продолжения криминальный драмы Breaking Bad.

Фильм обещан прямым сиквелом сериала и сосредоточится на Пинкмане, на том, что с ним было после заключительной серии BB.

На видео Хэнк Шрэдер (в исполнении Дина Норриса) предлагает Джесси рассказать все, что тот вспомнит, о деятельности их с Уайтом криминального наркотандема. И далее - трехминутная нарезка важных и ключевых моментов сериала - под трек Enchanted группы Chloe x Halle.

Двухчасовая картина будет доступна подписчикам сервиса с 11 октября.

Первый ролик ленты, посвященный Тощему Питу, смотрите здесь.