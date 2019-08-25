Вышел первый трейлер продолжения "Во все тяжкие"

На YouTube-канале сервиса Netflix обнародованы первый тизер-трейлер и дата релиза художественного фильма El Camino: A Breaking Bad Movie (на Chevrolet El Camino Джесси уезжает в финале шоу), прямого продолжения великой криминальный драмы "Во все тяжкие".

Как буквально на этой неделе выяснилось, лента давно была по-тихому снята и секретно находилась в пост-продакшн. (Сюрприз!).

Двухчасовая картина будет доступна уже 11 октября.

Длящийся чуть более минуты ролик посвящен Тощему Питу (его сыграл Чарльз Бэйкер), одному из лучших друзей Джесси, которого допрашивают, и который отказывается говорить, куда мог деться Пинкман.

Соответственно, фильм будет посвящен судьбе Джесси после финальных титров заключительной серии пятого сезона.

Режиссер и сценарист - создатель оригинала Винс Гиллиган.

Появится ли в картине Уолтер Уайт в исполнении Брайана Крэнстона - пока интрига: полный каст ленты сокрыт.