Xiaomi выпустила "молодежный" пауэрбанк с беспроводной зарядкой

Компания Xiaomi представила новый пауэрбанк Youth Edition емкостью 10000 мАч.

Как и стандартная версия, новинка поддерживает двустороннюю проводную быструю зарядку 18 Вт и беспроводную 10 Вт. Отличие "молодежного" издания в использовании поликарбоната вместо металла в материалах корпуса. За счет этого толщина уменьшилась на 1,8 миллиметра, а вес - на 75 граммов.

Кроме того, на выбор представлено два варианта расцветки - черный и белый. И самое главное отличие - Youth Edition станет доступнее в плане стоимости.

Все остальные параметры остались прежними: два порта - полноразмерный USB и Type-C, четыре светодиода для индикации уровня заряда батареи и пятый для беспроводной зарядки.

Заявлена совместимость со всеми современными флагманами основных производителей мобильной техники, включая Apple, Samsung и многих других.

Устройство поступит в продажу 12 сентября, его цена составит 129 юаней (около 1100 рублей).