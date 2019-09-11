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Xiaomi выпустила "молодежный" пауэрбанк с беспроводной зарядкой

Текст:   Богдан Бобров
11.09.2019,  
14:36
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила новый пауэрбанк Youth Edition емкостью 10000 мАч.

Как и стандартная версия, новинка поддерживает двустороннюю проводную быструю зарядку 18 Вт и беспроводную 10 Вт. Отличие "молодежного" издания в использовании поликарбоната вместо металла в материалах корпуса. За счет этого толщина уменьшилась на 1,8 миллиметра, а вес - на 75 граммов.

Кроме того, на выбор представлено два варианта расцветки - черный и белый. И самое главное отличие - Youth Edition станет доступнее в плане стоимости.

Все остальные параметры остались прежними: два порта - полноразмерный USB и Type-C, четыре светодиода для индикации уровня заряда батареи и пятый для беспроводной зарядки.

Заявлена совместимость со всеми современными флагманами основных производителей мобильной техники, включая Apple, Samsung и многих других.

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