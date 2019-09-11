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11 сентября 2019 г.

Закон Забайкальского края от 11 сентября 2019 года № 1760-ЗЗК "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2020 год"

Дата подписания 11 сентября 2019 г.
Опубликован 11 сентября 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 10 сентября 2019 года

Статья 1

Настоящий Закон края в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии и порядок установления, выплаты, пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии в Забайкальском крае.

Статья 2

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Забайкальском крае на 2020 год в размере 9829 рублей.

Статья 3

Порядок установления, пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии в Забайкальском крае определяется Правительством Забайкальского края.

Статья 4

Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.Лиханов

Временно исполняющий обязанности Губернатора Забайкальского края А.М.Осипов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

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