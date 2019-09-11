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11.09.2019 14:23
Рубрика: В мире

Захарова уличила Болтона во лжи

Текст: Сергей Новиков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила отправленного накануне в отставку помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона во лжи.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа", - на своей странице в Facebook напомнила Захарова выступление бывшего советника президента на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Дипломат привела слова Болтона, произнесенные на этом мероприятии: "У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили - и вы можете отчетливо это видеть - предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США; о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах". Захарова напомнила, что спустя ровно 3 месяца Джон Болтон был уволен президентом США Дональдом Трампом, который, в частности, сообщил, что он и ряд членов его администрации "не согласны со многими предложениями" Болтона.

"Кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? Издание WSJ, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию, и соответственно стало инструментом пропаганды? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все. Потому что пора", - резюмировала Захарова.

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