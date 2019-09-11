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11.09.2019 21:25
Рубрика: Власть

Накажут за обман

Экспертиза станет ответственнее
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, расширяющий уголовную ответственность экспертов за ложь в выданных заключениях.

Теперь эксперты будут отвечать за ложь, прозвучавшую в их заключениях еще до возбуждения уголовного дела. Нередко бывает, что экспертизу надо провести еще на стадии доследственной проверки, чтобы выяснить, если ли повод для возбуждения дела. В таких ситуациях слово эксперта зачастую становится решающим. Поэтому на специалисте лежит особая ответственность.

Фото: iStock
Экспертам грозит уголовная ответственность за ложь в выданных заключениях

Сегодня в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложные заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод, сделанные в суде либо в ходе предварительного расследования. А если в деле, по которому готовилась экспертиза, речь идет об обвинении в тяжком или особо тяжком преступлении, то за умышленную ложь эксперту грозит до пяти лет лишения свободы.

Принципиальный вопрос: карается только умышленная ошибка. Возможно, она была сделана не бесплатно. Или эксперт решил пойти навстречу следствию, чтобы в следующий раз экспертизу опять заказали ему. Или из добрых чувств решил помочь какому-то гражданину избежать уголовной ответственности. Как бы то ни было, обман наказуем.

Но, как объяснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, положения этой статьи УК распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде, то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено.

Нередко именно заключение эксперта становится основанием для возбуждения уголовного дела

Если экспертиза была проведена до того, как дело появилось на свет, эксперт, получается, неподсуден.

"Вместе с тем заключения, показания эксперта или специалиста зачастую необходимы не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления, - говорит Павел Крашенинников. - Например, проведение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего; почерковедческой экспертизы; экспертизы веществ в случае сообщения о незаконном обороте наркотиков, взрывчатых веществ и т.д".

Скажем, эксперт должен определить, наркотики нашли в кармане задержанного или какой-то невинный порошок. Слово эксперта является ключевым и при определении, была ли смерть насильственной.

В делах по экономическим преступлениям также нередко все начинается с экспертизы, именно после нее и возбуждают дело. По закону следователи вправе, получив сообщение о преступлении, в ходе проверки назначить экспертизу и на основе заключения экспертов принять решение, возбуждать дело или нет.

Как наказывать за ложь в зале суда

"Ложные сведения, представленные экспертом в такой ситуации, создают условия либо для необоснованного уголовного преследования невиновного, либо для незаконного отказа в возбуждении уголовного дела, нарушающего право потерпевшего на доступ к правосудию, - говорит Павел Крашенинников. - Поэтому очевидно, что такие деяния представляют не меньшую общественную опасность, чем те, которые осуществлены на других стадиях уголовного производства".

По его мнению, предлагаемые изменения усилят защиту прав граждан, оградив людей от возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных экспертов.

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