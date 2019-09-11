Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".

Возгорание на территории космодрома Танэгасима, расположенного в префектуре Кагосима, было ликвидировано. Сейчас специалисты проверяют ракету, нет ли у нее каких-либо повреждений.

"Конотори-8" должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) два микро-спутника для исследования космоса, а также разработанный совместно с Sony аппарат для осуществления оптической телекоммуникации с Землей.