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Рубрика: Экономика

Пассажирам сокращают путь

"Аэроэкспресс" запустит регулярные автобусы в Шереметьево
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
Компания "Аэроэкспресс" запустит автобусное сообщение от станции метро "Ховрино" до терминала В аэропорта Шереметьево. Проект обеспечит растущий пассажиропоток аэропорта "качественным и удобным общественным транспортом", рассказали "РГ" в компании.
Экспресс-автобусы запустят в аэропорт Шереметьево уже осенью. Фото: предоставлено пресс-службой дивизионв "Автобусы" "Группы Газ". Экспресс-автобусы запустят в аэропорт Шереметьево уже осенью. Фото: предоставлено пресс-службой дивизионв "Автобусы" "Группы Газ".
Экспресс-автобусы запустят в аэропорт Шереметьево уже осенью. Фото: предоставлено пресс-службой дивизионв "Автобусы" "Группы Газ".

Экспресс-автобусы будут ходить в Северный терминальный комплекс (СТК) аэропорта уже осенью. Конкретное время запуска маршрута в компании не уточняют, точная дата запуска еще не определена. Известно, что автобусы поедут по платной трассе М11. За поездку пассажир заплатит 150 рублей в одну сторону. Автобусы "ЛиАЗ" рассчитаны на 108 мест, включая места для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Ходить автобусы будут без дополнительных остановок в пути, так что поездка займет около 20 минут, обещают в "Аэроэкспрессе". Интервал движения составит около 15 минут. В компании уверены, что такое сообщение будет удобным для пассажиров с учетом развития транспортной инфраструктуры.

Сейчас поезда к терминалу В не ходят. Проложить железнодорожную ветку к СТК Шереметьево РЖД планирует к 2022 году. Пока по железной дороге можно доехать до терминалов D, E и F, а затем на поезде по тоннелю до терминала B. Другой существующий путь в терминал B - также по автомобильной трассе на муниципальных автобусах от метро "Речной вокзал" и "Планерная". Такая поездка обойдется примерно в 60 рублей, но автобусы идут по обычным дорогам, где в часы пик возникают заторы, и к тому же по пути делают десятки остановок.

По мнению экспертов, с учетом развития аэропорта и растущего потока пассажиров, новый маршрут будет востребован.

Экономика Транспорт Общественный транспорт
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