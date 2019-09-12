"Аэроэкспресс" запустит регулярные автобусы в Шереметьево

Компания "Аэроэкспресс" запустит автобусное сообщение от станции метро "Ховрино" до терминала В аэропорта Шереметьево. Проект обеспечит растущий пассажиропоток аэропорта "качественным и удобным общественным транспортом", рассказали "РГ" в компании.

Экспресс-автобусы будут ходить в Северный терминальный комплекс (СТК) аэропорта уже осенью. Конкретное время запуска маршрута в компании не уточняют, точная дата запуска еще не определена. Известно, что автобусы поедут по платной трассе М11. За поездку пассажир заплатит 150 рублей в одну сторону. Автобусы "ЛиАЗ" рассчитаны на 108 мест, включая места для людей с ограниченными возможностями.

Ходить автобусы будут без дополнительных остановок в пути, так что поездка займет около 20 минут, обещают в "Аэроэкспрессе". Интервал движения составит около 15 минут. В компании уверены, что такое сообщение будет удобным для пассажиров с учетом развития транспортной инфраструктуры.

Сейчас поезда к терминалу В не ходят. Проложить железнодорожную ветку к СТК Шереметьево РЖД планирует к 2022 году. Пока по железной дороге можно доехать до терминалов D, E и F, а затем на поезде по тоннелю до терминала B. Другой существующий путь в терминал B - также по автомобильной трассе на муниципальных автобусах от метро "Речной вокзал" и "Планерная". Такая поездка обойдется примерно в 60 рублей, но автобусы идут по обычным дорогам, где в часы пик возникают заторы, и к тому же по пути делают десятки остановок.

По мнению экспертов, с учетом развития аэропорта и растущего потока пассажиров, новый маршрут будет востребован.