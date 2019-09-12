Гусман: Ваше превосходительство, г-н канцлер! В этом году исполняется 920 лет Мальтийскому ордену - огромный срок. Это старейший рыцарский орден на земле сегодня. Вот, за этот период огромный, что, на ваш взгляд, было самым знаковым, самым важным в истории Ордена?

Канцлер: Можно отметить несколько важных моментов в нашей истории. Но, все зависит от того, какие аспекты интересуют большего всего. Наиболее важным моментом, конечно же, было основание Ордена - событие, которое покрыто пеленой неизвестности. Это случилось, вероятно, в середине XI века. Первая точная дата, о которой нам известно, это 1099 год, когда состоялся Первый крестовый поход в Иерусалим, а незадолго до этого, уже был основан наш первый госпиталь, который находился под началом нашего основателя - брата Жерара Благословенного. Если же смотреть в историческом контексте, то наиболее важными событиями стали уход со Святой земли на остров Родос, а, потом, после нашего поражения и потери острова Родос, мы обосновались на острове Мальта. Затем, после захвата Мальты Наполеоном, мы перебрались в Италию и в Рим. Вот это основные исторические этапы, которые также нашли отражение в длинном названии нашего Ордена. Но, я думаю, что очень важными событиями в жизни Ордена также стала его деятельность: основание его первого госпиталя в Иерусалиме, а также основание известного госпиталя на острове Родос и еще одного госпиталя на Мальте, развитие медицинской науки, начавшееся в Иерусалиме и продолжившееся на Мальте. А в середине XIX века произошло, практически возрождение Ордена и его дальнейшее развитие.

Гусман: Мальтийский орден - рыцарский орден, религиозный орден. За многовековую историю таких орденов было немало. Почему именно Мальтийский орден все-таки сохранился? Какие качества, свойства, какая деятельность Мальтийского ордена позволила ему пройти через все эти века, в отличие от других, которые уже растворились в истории?

Канцлер: Мальтийский орден всегда оставался привержен своей изначальной харизме и задаче. Единственный завет, который оставил нам наш основатель звучит очень гордо. Он говорит о том, что наше Братство никогда не исчезнет, потому что в мире всегда будут люди, испытывающие нужду и живущие в нищете и, к счастью, всегда будут люди, которые будут стремиться облегчить их страдания. И орден всегда оставался верен этой первоначальной харизме, и он был способен приспосабливаться и меняться, с тем, чтобы решать текущие проблемы. То есть Орден никогда не фокусировался на каких-то специальных потребностях, он всегда менялся исходя из тех проблем, с которыми ему нужно было бороться. Вот это и есть секрет долголетия Ордена.

Гусман: Орден называется Мальтийским. Я так понимаю, с тех пор, когда в XVI веке Орден обосновался на Мальте. Сейчас, насколько я знаю, в составе Ордена более 13000 членов. Через 300 почти лет, через 250 лет, Орден переехал в Рим, и сейчас штаб-квартира Ордена и в Риме, и на Мальте. Вот, как сосуществуют эти две столицы Ордена? На Мальте и в Риме?

Канцлер: В настоящее время, в Риме находится штаб-квартира Ордена и из Рима осуществляется руководство и координация всей деятельности Ордена, его членов и представителей. Но у нас также есть своя Ассоциация на Мальте. У нас установлены дипломатические отношения с Мальтой. То есть, мы находимся в хороших отношениях с местным правительством. Не так давно мы заключили договор с правительством Республики Мальта на аренду форта Сант-Анджело на 99 лет, который первоначально принадлежал нашему Ордену. И сейчас этот форт имеет экстерриториальный статус. У нас, по-прежнему, очень тесные связи с островом Мальта. И, конечно же, многие исторические памятники на острове были построены Орденом. Так что, сохранились очень сильные эмоциональные связи.

Гусман: Насколько я знаю, вся деятельность Ордена, его жизнь, его существование, определяется сводом законов, так называемым Законом Рогана. И конституцией, которая подлежит утверждению Римским Папой. Какова роль Римского Папы в практической жизни Ордена?

Канцлер: Необходимо отметить двойственность Ордена. Так сказать, две стороны одной медали, которые неотделимы друг от друга. С одной стороны, это католический, религиозный Орден, а с другой стороны, это суверенный субъект международного права. Если смотреть на сущность Ордена как религиозного Ордена, что особенно заметно если посмотреть на членов ордена Первого класса, которые дают обеты бедности (не стяжания), послушания и безбрачия, то вышестоящим лицом, наместником является Папа Римский и Орден должен соблюдать Кодекс канонического права. Что же касается другой стороны медали, то Орден обладает суверенитетом и является полностью независимым и Великий Магистр является главой Суверенного Совета Ордена.

Гусман: Насколько я знаю, Мальтийский орден выдает свои паспорта. Их, по-моему, более 400 в мире, людей с паспортами Мальтийского ордена. Он печатает марки, свои монеты. Это, в общем-то, говорит о Мальтийском ордене как об отдельном государстве. Но с другой стороны, сегодня, насколько я знаю, ООН определяет государством те объединения, которые имеют свою территорию. У Мальтийского ордена территории нет. В этой связи: какие еще функции государства выполняет Мальтийский орден? Ну и откройте секрет: что надо сделать, чтобы получить паспорт Мальтийского ордена?

Канцлер: Я бы не хотел углубляться во все юридические аспекты Суверенного ордена. Когда понятие суверенитета развивалось в истории и в международном праве, оно не зависело от территориального признака, оно относилось к личности. Как, например, сегодня, Ватикан - это не суверенное государство, суверенитет представляет только Римский Папа. А в нашем Ордене суверенитет представляет Великий Магистр. Но это юридические детали. Я думаю, важным аспектом нашего суверенитета является то, что мы стараемся быть суверенным голосом всех тех в мире, у кого нет своего голоса и выражать интересы людей, нуждающихся в социальных гарантиях и компенсациях, ставших жертвами конфликтов. Зачастую, на международной арене, их интересам не уделяется должное внимание. Во время наших контактов с другими государствами или принимая участие в работе международных организаций, таких как ООН мы стараемся добиться того, чтобы они работали с максимальной отдачей. Мы считаем это нашей миссией и долгом.

Россия помогла Ордену выжить и проложила мост к новому периоду истории

Гусман: Ну вот в этой связи я как раз хотел спросить вас, г-н канцлер, об активности Ордена в рамках международных институтов: ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Европейская комиссия. Везде Мальтийский орден представлен в качестве наблюдателя. Какова деятельность Ордена в этих международных институтах?

Канцлер: Многие из них занимаются урегулированием международных конфликтов, нарушениями гуманитарного права и прав человека, борются с изменениями климата, занимаются проблемами международной миграции. Мы стараемся участвовать во всех этих областях и высказать свой взгляд на решение этих проблем и оказать влияние при поиске решений, которые помогут людям, страдающим больше всех. Мы приняли активное участие в организации Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле, который прошел несколько лет назад. Мы участвовали в подготовке Глобального Пакта ООН о Миграции. Мы также активно сотрудничаем с Всемирной Организацией Здравоохранения, особенно в отношении инфекционных заболеваний в бедных и развивающихся странах. Европейский Союз является одним из главных доноров гуманитарной помощи и вообще активно занимается гуманитарными проблемами, поэтому мы тоже стараемся участвовать в его работе. Вот в таких сферах мы сотрудничаем с этими организациях.

Гусман: Ну, кроме того, насколько я знаю, Мальтийский орден поддерживает еще прямые дипломатические отношения там более чем со 100 странами, по-моему, 106 или 107 стран имеют дипломатические отношения с Орденом. Я знаю, что у России есть посольство Мальтийского ордена, при Мальтийском ордене также представлен российский посол. И в этой связи я хотел бы спросить вас, как вы оцениваете отношения Мальтийского ордена с Россией?

Канцлер: История отношений между Мальтийским орденом и Россией насчитывает уже много столетий. В особенно трудный период, после изгнания нас с острова Мальта, Российская Империя и царь оказали особую протекцию Ордену, предоставив убежище нашим рыцарям. И мы очень благодарны России за сочувствие и поддержку на протяжении всей истории наших взаимоотношений. И, конечно же, эти исторические традиции отразились на наших сегодняшних отношениях. Так, например, недавно, мы осуществили совместный проект с министерством иностранных дел РФ по публикации сборника документов из архивов в России и других странах, включая Францию, которые освещают истории отношений между Москвой и Мальтийским орденом. Сейчас у нас очень дружеские и теплые отношения с Россией. Мы также осуществляем благотворительную деятельность, особенно в Москве и Санкт-Петербурге для бедных, которые есть в любой стране.

Гусман: Ваше превосходительство, я бы хотел, чтобы вы вспомнили об известном периоде в истории Ордена, когда в России правил Павел Первый, ставший Великим Магистром Ордена. Не могли бы вы рассказать об этом периоде. Какова его роль во всей истории Ордена.

Канцлер: В этот очень критический период в жизни Ордена Россия сыграла очень важную роль и помогла Ордену выжить и проложила мост к новому периоду истории Ордена, когда он уже мог полностью восстановить свои силы в Риме.

Гусман: Расскажите об экономической поддержке. Я знаю, что этот вопрос входит в круг ваших обязанностей. Как все это работает?

Канцлер: Многие думают, что это настоящая загадка.

Гусман: Я тоже.

Канцлер: Тут нет никакой загадки или тайны. Просто очень сложно объяснить, потому что эта сфера настолько разнородная и разноплановая. Здесь у нас находится штаб-квартира Ордена. Деятельность штаб-квартиры финансируется за счет доходов от разных активов Ордена и пожертвований членов Ордена. Деятельность Ордена финансируется из самых разнообразных источников. Начиная с больниц, таких как больница в Риме или больницы в Германии, которые включены в государственную систему социального страхования и финансируются за счет медицинского страхования и государственных пенсий. Также, за счет разной деятельности, которая финансируется исключительно за счет пожертвований. А затем, есть разнообразные смешанные виды. Большая часть деятельности осуществляется за счет средств институциональных доноров, частных пожертвований, совместных предприятий

Гусман: Ваш Орден является одной из крупнейших благотворительных организаций в мире.

Канцлер: Но позвольте мне добавить еще один момент, связанный с финансированием. Я бы хотел подчеркнуть, что вся основная деятельность Ордена и штаб-квартиры проверяется крупными независимыми аудиторскими компаниями. Так что мы можем показать проверенные балансовые отчеты. Все, кому это может быть интересно, могут с ними ознакомиться. Мы ничего не скрываем.

Гусман: Мы видим, что вы очень активны во многих уголках мира, особенно в зонах военных конфликтов. Расскажите об основных направлениях своей гуманитарной деятельности Ордена.

Канцлер: Пожалуй, можно было бы сказать прежде всего о том, что основная доля постоянной деятельности Ордена не очень заметна и не находится в центре внимания общественности. Это поддержание работы больниц, домов престарелых, домов для людей с физическими недостатками, бесплатных столовых, реабилитационных центров для наркозависимых, приютов для бездомных. Вот это и есть наша никогда не прекращающаяся работа по всему миру, которая, я бы сказал, составляет 90 процентов всей нашей деятельности. И, конечно же, мы занимаемся гуманитарной деятельностью в кризисных регионах, которая уже более заметна. В таких местах Орден, очень часто, играет особую роль. Потому что, там, на Орден смотрят как на действительно независимую организацию, которая не принадлежит ни к какому государству или другим организациям, и имеющим единственную цель - оказывать помощь и поддержку. А люди, у которых есть проблемы, особенно в зонах вооруженных конфликтов, обладают шестым чувством и способны распознать тех, кто хочет просто помочь или имеет скрытые мотивы. Поэтому наш Орден имеет возможность работать в таких местах или ситуациях, где другие организации не имеют доступа. Мы пользуемся особым доверием у людей. Конечно, одним из самых ожесточенных является конфликт на Ближнем Востоке. Мы содержим роддом в Вифлееме, несколько поликлиник в Ливане, мы помогаем Сирийским беженцам в Турции, работаем также в Ираке. Если безопасность позволяет, мы бываем в самой Сирии. Мы все больше и больше работаем в Сирии. Мы поддерживаем контакты, главным образом, с представителями различных конфессий в этом регионе. Например, в Ливане мы содержим лечебные учреждения совместно с мусульманами-суннитами, друзами, шиитами. Я думаю, нам доверяют все стороны конфликтов. Это наше основное преимущество, которое можно использовать. Это во многом связано с нашим суверенитетом, поскольку, это является доказательством того, что мы не зависим от других государств, мы имеем возможность контактировать с другими правительствами напрямую. Растущее число конфликтов, стихийных бедствий, вызванных изменениями климата, привели к образованию огромных миграционных потоков, которые являются одной из главных проблем современности. И, в то же самое время, мы наблюдаем снижение уважения к гуманитарным принципам. И это тоже очень большая проблема.

Гусман: Насколько мне известно, до сих пор, быть членом вашего Ордена это большой престиж. Каковы правила, кто может являться членом Ордена, кто может подавать заявки на членство?

Канцлер: Прежде всего, мы не считаем членство в Ордене вопросом престижа. Быть членом Ордена означает дать себе обязательства. Все члены Ордена должны участвовать в деятельности Ордена. И, конечно же, как непременное условие членства в Ордене, вы должны быть католиком с хорошей репутацией, поскольку это католический Орден. Кроме того, кандидаты должны сотрудничать с Орденом еще до вступления, что является своего рода свидетельством, что они желают и способны участвовать в деятельности Ордена. А также, им должны оказывать поддержку нынешние члены Ордена.

Гусман: А их имена держатся в тайне или нет?

Канцлер: Нет, нет.

Гусман: Потому что, насколько мне известно, среди членов вашего Ордена есть представители монархических династий, известные политики, банкиры. Если их имена не держатся в тайне. Потому что, насколько я знаю, членом Ордена был Король Испании.

Канцлер: И его жена тоже.

Гусман: И его жена тоже. Кого еще вы можете назвать?

Канцлер: Король Бельгии и его супруга. Список членов можно посмотреть и он не является тайной

Гусман: То есть этот список членов не засекречен?

Канцлер: Список не засекречен. Но мы должны соблюдать современные правила по защите персональных данных. Это единственное ограничение.

Гусман: А какие вызовы вы видите для своего Ордена сейчас? Мы живем в очень неспокойном мире. Какие вызовы/проблемы вы видите для себя? И как справиться с ними?

Канцлер: Призванием Ордена является действовать и вмешиваться в тех случаях, когда чувство достоинство человека и его жизнь находятся под угрозой. В разных странах существуют разные обстоятельства. В западном мире, например, сейчас стоит весьма сложный вопрос об уходе из жизни. Во многих западных странах сейчас сложилось мнение о допустимости прекращения жизни неизлечимо больных людей, сильно страдающих, тех, кому невыносимо и бессмысленно жить дальше. Мы стоим на защите человеческой жизни. Мы очень активно поддерживаем программы по облегчению страданий безнадёжно больных и паллиативному уходу за неизлечимо больными людьми. А также, наш Орден демонстрирует и доказывает общественности, что жизнь стоит того, чтобы доживать её до конца и умирать естественной смертью. Далее есть проблемы, о которых я уже говорил. Особенно проблемы, связанные с военными конфликтами и возникающие в результате природных катастроф. Об этих проблемах можно говорить очень долго. Но условия конфликтов претерпели большие изменения. У нас больше нет международных конфликтов открытого характера. Мы видим, в основном, внутренние конфликты с участием террористов, боевиков. Порою, трудно определить что это - гражданская война или действия террористов. И участников этих конфликтов не учат соблюдать и они сами не желают соблюдать гуманитарные принципы и гуманитарные права. Происходят умышленные нападения на больницы. Если вспомнить ситуацию до Первой Мировой войны, то 90 процентов жертв войны были военные и 10 процентов гражданские лица. Сегодня же - наоборот. У меня есть довольно циничная ремарка: "Самый лучший способ выжить во время войны это стать военным". Мужчина, у которого есть оружие, редко умирает, особенно от голода. Больше всего страдают пожилые женщины и дети. Именно на этих группах населения мы фокусируем нашу деятельность. Для нас это серьезная проблема. Мы стараемся найти способы решения этой и других проблем. Так, например, мы углубляем сотрудничество с представителями других конфессий, поскольку большинство религий запрещает убивать людей. То есть, основные моральные ценности большинства религий одни и те же. Мы стараемся сблизить разных лидеров, а также дать политикам понять, что религиозная инфраструктура является тем источником, который не следует игнорировать при решении проблем и урегулировании конфликтов.

Гусман: На протяжении столетий членами Ордена могли стать только мужчины. Затем, в Конституцию, совсем недавно, были внесены изменения и, теперь, членом Ордена могут стать женщины. Прежде всего, вопрос: почему вы приняли такое решение? Какая разница в статусе мужчины-члена Ордена и женщины-члена Ордена?

Канцлер: На самом деле, это не недавние изменения. Еще в прошлые века женщины были членами Ордена. В Ордене были монахини, но они жили отдельно. Я хочу сказать, что идея о привлечении в Орден женщин не нова. Затем, в XIX веке и в начале XX века женщин принимали в так называемый Третий класс членов Ордена. Я думаю, основная причина в том, что женщины нужны, если вы хотите решать проблемы наших дней. У них другой взгляд на всё и он дополняет взгляд и позицию мужчин-членов Ордена, особенно в вопросах оказания помощи людям, испытывающим определённую нужду. В Третьем и Втором классе нет различий между рыцарями и дамами. Дамы также могут занимать руководящие должности. Но членами Первого класса могут быть только мужчины. Это мужской Орден и на главных должностях могут быть только мужчины.

Гусман: Я бы хотел вернуться к тому, с чего я начинал это интервью: сейчас, вашему Ордену исполнилось 920 лет. Давайте подумаем о будущем. Как вы думаете, как Орден будет отмечать свое тысячелетие? Доживет ли Орден до этой круглой даты?

Канцлер: Я уверен, что, Волею Всевышнего, это произойдет. Я уверен. Как я уже сказал вначале, на протяжении всей своей истории Орден смог доказать приверженность своим традициям, с одной стороны и, с другой стороны, продемонстрировал способность адаптироваться к нуждам времени. Когда мы организовали конкурс среди волонтёров Ордена на лучший девиз, было выбрано несколько лучших. Один из них гласил так: "Современный, по традиции!". То есть, сочетает в себе первое и второе: традицию и современность. И, пока, мы будем помнить об этом принципе, мы не исчезнем.

Гусман: Наша программа называется "Формула власти" и, обычно, я задаю своим собеседникам последний вопрос: Что такое, по вашему мнению, власть? Что означает власть, Ваше Превосходительство, для Великого Канцлера Мальтийского ордена? Какова власть на вкус с Вашей точки зрения?

Канцлер: Я бы сказал, что у нас власть тех, кто не обладает властью. Потому что у нас нет собственных интересов. Но, порою, наши слова вызывают большее доверие и, поэтому, наш голос слышен лучше, чем голоса других. В этом и заключается наша власть и сила.

Гусман: Большое спасибо, Ваше Превосходительство.

Канцлер: Спасибо.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"