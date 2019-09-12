Около 13 тысяч военнослужащих, порядка 700 танков БМП и БТР примут участие в масштабных учениях "Центр-2019". В Минобороны рассказали военным дипломатам зарубежных стран о замысле этих маневров.

В первую очередь в военном ведомстве подчеркнули, что учения, которые пройдут с 16 по 21 сентября, носят сугубо оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Как рассказал военным атташе замминистра обороны Александр Фомин, в масштабных тренировках также примут участие наши ближайшие соседи. На российские полигоны прибудут воинские контингенты из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

По легенде маневров российские подразделения совместно с воинскими контингентами дружественных стран должны нейтрализовать условное государство, руководство которого поддерживает идеи терроризма, распространяет их на территории соседних стран и развязывает вооруженный конфликт. "Основным замыслом этих маневров является демонстрация готовности Вооруженных сил России и государств Центрально-Азиатского региона к защите национальных интересов", - подчеркнул Фомин. Кроме того, по его словам, военнослужащие в ходе учений "Центр-2019" должны повысить уровень взаимодействия при совместных операциях.

"Центр-2019" будет проводиться в два этапа. Вначале будет отрабатываться управление войсками. Подразделения отразят удары с воздуха, проведут разведку и закрепят навыки совместными действиями в обороне. Затем многонациональная группировка нанесет массированный огневой удар для разгрома условного противника.