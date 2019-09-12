Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице

К условиям, которые должны излагаться в табличной форме, ЦБ РФ решил отнести сумму, срок, ставку кредита, способ выплат, платные услуги, размер штрафов и пени за просрочку, а также сведения о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.

Табличная форма уже используется при заключении договоров потребительского кредита. Она упрощает понимание основных условий заключаемых договоров, способствует более обдуманной оценке заемщиком своих рисков при принятии решения о получении кредита и более ответственному отношению к принимаемым обязательствам, отмечает Банк России.