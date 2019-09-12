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12 сентября 2019 г.

Закон Республики Башкортостан от 10 сентября 2019 года № 145-з "О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан"

Дата подписания 10 сентября 2019 г.
Опубликован 12 сентября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 6 сентября 2019 года.

Статья 1

В части 5 статьи 4 Закона Республики Башкортостан от 5 июня 2001 года N 219-з "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан" (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики Башкортостан, 2001, № 12 (132), ст. 761; Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, № 12 (210), ст. 575; 2009, № 22 (316), ст. 1468; 2011, № 4 (346), ст. 89; № 22 (364), ст. 1653; 2012, № 33 (399), ст. 1492; 2013, № 21 (423), ст. 954; № 34 (436), ст. 1446; 2014, № 33 (471), ст. 1513; Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2015, № 32 (506), ст. 1399; 2016, № 32 (542), ст. 1352; 2017, № 33 (579), ст. 1230; 2018, № 33 (615), ст. 1280; 2019, № 22 (640), ст. 1169) цифры "2019" заменить цифрами "2020".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Р.Хабиров

 

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