ЦБ разрабатывает поправки о запрете досрочной смены НПФ

Банк России считает важным ограничить досрочный переход граждан из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) и готовит такой законопроект, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред ЦБ Владимир Чистюхин. С помощью этой нормы регулятор рассчитывает решить проблему потери инвестиционного дохода, которая возникает при досрочном переводе накоплений из одного НПФ в другой.

"Мы будем настаивать на замораживании досрочных переходов. К сожалению, ситуация, несмотря на законодательные поправки, которые были сделаны, до конца не стабилизировалась", - уточнил Чистюхин.

Сейчас клиенты негосударственных пенсионных фондов имеют право переводить свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой, но если это происходит досрочно, раньше, чем истекает пятилетний срок, накопленный инвестиционный доход теряется.

С 1 января вступили в силу нормы закона, которые обязывают информировать граждан о рисках. Такую информацию ему сообщают в Пенсионном фонде России, если человек обратился туда лично. Если гражданин подает электронное заявление через портал госуслуг и в Личном кабинете на сайте ПФР, там он может увидеть сумму своих пенсионных накоплений и сумму накопленного инвестдохода, который он потеряет при досрочном переходе, до отправки заявления о переходе.