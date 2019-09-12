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Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборных Китая по биатлону 12:45
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12.09.2019 12:45
Рубрика: Спорт

Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборных Китая по биатлону

Текст: Максим Домчев

Выигравшие на двоих 12 золотых олимпийских медалей норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и белоруска Дарья Домрачева, являющиеся супругами, подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Китая и будут готовить женскую и мужскую сборные этой страны к зимним Играм 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте НОК Республики Беларусь.

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Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален займется подготовкой мужской сборной, а четырехкратная победительница Игр Домрачева - женской.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", - заявил Бьорндален.

"Мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", - сказала Домрачева.

Бьорндален и Домрачева поженились в 2016 году, и тогда же у них родилась дочь Ксения. В 2018 году оба спортсмена завершили биатлонную карьеру.

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