Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборных Китая по биатлону

Выигравшие на двоих 12 золотых олимпийских медалей норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и белоруска Дарья Домрачева, являющиеся супругами, подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Китая и будут готовить женскую и мужскую сборные этой страны к зимним Играм 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте НОК Республики Беларусь.

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален займется подготовкой мужской сборной, а четырехкратная победительница Игр Домрачева - женской.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс, и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", - заявил Бьорндален.

"Мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития", - сказала Домрачева.

Бьорндален и Домрачева поженились в 2016 году, и тогда же у них родилась дочь Ксения. В 2018 году оба спортсмена завершили биатлонную карьеру.