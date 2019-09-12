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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Найден самый древний и свирепый предок скорпионов

Текст: Денис Передельский
Фото: Joanna Liang / Royal Ontario Museum Фото: Joanna Liang / Royal Ontario Museum
Фото: Joanna Liang / Royal Ontario Museum

Палеонтологи открыли новый вид хелицеровых, который обитал более 500 миллионов лет назад и является старейшим из известных науке предком пауков и скорпионов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, а коротко о нем рассказывается на сайте Королевского музея Онтарио. Открытие совместно совершили два палеонтолога, которые детально изучили окаменелости кембрийского периода.

Фото: pixabay.com
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Хелицеровые - это обширная группа живых существ, насчитывающая свыше 115 тысяч видов, включая крабов, скорпионов и пауков. Теперь этот список пополнен еще одним видом, который получил название Mollisonia plenovenatrix.

Он обитал более 500 миллионов лет назад, что делает его древнейшим известным науке представителем хелицеровых. Ученые считают, что это был очень свирепый хищник размером с большой палец человека. Это существо обладало парой больших яйцевидных глаз и "многоинструментальной головой".

У него было много пар конечностей, которые могли одновременно выполнять множество различных функций, например, хватать, раздавливать и даже жевать. Но, что самое важное, у нового вида была пара крошечных "клешней", расположенных перед ртом и называемых хелицерами.

Именно эти типичные придатки дают название группе хелицеровых. Скорпионы и пауки и сейчас используют эти придатки для убийства и удержания своих жертв, а иногда для "разделки" своей добычи.

"До этого открытия мы не могли точно определить, имеются ли хелицеры в других кембрийских окаменелостях, хотя некоторые из них явно обладали подобными придатками", - говорит ведущий автор исследования Седрик Ария.

По другим признакам ученые определили, что Mollisonia plenovenatrix не был какой-то "примитивной" версией хелицеровых. Этот вид морфологически был близок к современным видам.

"У хелицеровых есть то, что мы называем "книжными жабрами", - объясняет Ария. - Это такие органы дыхания, которые, словно книга, состоят из множества свернутых тонких "листов". Это значительно увеличивает площадь поверхности и, следовательно, эффективность газообмена. У моллисонии были такие придатки, которые, вероятно, развились из более простых конечностей".

Авторы работы считают, что моллисония предпочитала охотиться близко к морскому дну, поскольку у нее были хорошо развиты ноги.

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