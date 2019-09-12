Две минуты в неделю: Врачи рассказали, как поправить здоровье без диет

Люди старше 60 лет могут снизить риск появления возрастных заболеваний, таких, например, как деменция, всего за две минуты регулярных физических упражнений в неделю, выяснили исследователи из Абертейского университета в Шотландии. Об этом пишет Medicalxpress.

Сообщается, что группа добровольцев в возрасте от 60 до 75 лет в течение десяти недель принимала участие в так называемой тренировке с интервалом между спринтами SIT. Занятия проходили два раза в неделю. Участникам эксперимента было предложено кататься на велосипеде с максимальным усилием в течение шести секунд. Затем следовал отдых и повторение цикла.

В результате добровольцы достигали в общей сложности одной минуты упражнений высокой интенсивности в каждом занятии.

- Все участники исследования имели гипертонию и принимали лекарства для контроля своего кровяного давления. К концу эксперимента их кровяное давление упало до нормального, здорового уровня. Это произошло без каких-либо изменений в лечении или диете. Потенциальные результаты этого могут быть огромными. Мы много увидели в одном простом упражнении. А именно: снижение артериального давления, которое потенциально может привести и к снижению постоянной слабости и риска развития деменции у пожилых людей, - объяснили специалисты.