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12.09.2019 14:05
Рубрика: В мире

Двух испанцев вызовут в каталонский суд за исполнение гимна Испании

Текст: Юрий Когалов

Двум испанцам грозит судебное разбирательство за то, что они включили на полную громкость гимн Испании, когда неподалеку от них проходили торжественные мероприятия по случаю Дня Каталонии. Это произошло в тот момент, когда глава Женералитата Ким Торра возлагал по сложившейся годами традиции цветы к памятнику Рафаэля Казановы, одного из героев обороны Барселоны в войне 1714 года. Звуки испанского гимна наложились на музыку каталонского (Els Segadors, "Жнецы"). В корпусе региональной полиции ("моссос") посчитали это нарушением общественного порядка.

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Как быстро выяснили правоохранители, звуки испанского гимна разносились из окна расположенного неподалеку от места проведения торжеств отеля. Нарушителей идентифицировали, ими оказались два активиста, члены бригад по уборке "желтых галстуков" и другой символики движения за независимость региона с улиц городов Каталонии. Теперь их ждут повестки в суд, правда, правоохранители еще не определились, как именно квалифицировать их проступок, за который молодых людей могут приговорить как к штрафу, так и к тюремному сроку.

Инцидент вызвал возмущение среди собравшихся на торжества каталонцев, одни начали стучать в кастрюли (классический для Испании способ выражения своих чувств во время манифестаций, акций протеста), другие скандировали лозунги за независимость региона. Официальный представитель местного правительства Меричель Будо обвинила активистов в "неуважении к чувствам других" и назвала их действия попыткой сорвать празднования Национального дня Каталонии.

Напомним, накануне в регионе отмечали Диаду. Празднования начались с возложения цветов, затем в Барселоне прошла демонстрация, в которой приняли участие 600 тысяч человек. Многие приехали из других городов, для этого Национальная каталонская ассамблея (организация, выступающая за независимость региона) зарезервировала 1200 автобусов. Для туристов устроили дни открытых дверей в зданиях Женералитата и парламента.

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
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Примечательно, что Диада отмечается в годовщину капитуляции Барселоны во время войны за испанское наследство. 11 сентября 1714 года после 14 месяцев осады город сдался войскам будущего короля Испании Филиппа V, и Каталония лишилась своей автономии. Шесть лет спустя в эту дату начали поминать всех погибших в той войне. Люди несли цветы к памятнику Рафаэлю Казановы, одного из лидеров сил самообороны Барселоны. Поначалу в этих мероприятиях принимали участие лишь несколько сотен человек, но после их запрета (по указу диктатора Мигеля Примо де Риверы) они стали очень популярны, и с приходом Второй республики в 1931 году 11 сентября стало национальным праздником.

При диктаторе Франсиско Франко отмечать Диаду вновь было запрещено. Лишь после смерти генералиссимуса был поднят вопрос о Национальном дне Каталонии. Выбор стоял между 23 апреля (День Святого Георгия, широко отмечается в регионе) и 11 сентября. Решение было принято в 1980 году. С тех пор в этот день традиционно проходят различные манифестации, политические акции, концерты, повсюду вывешиваются национальные флаги (они и так свисают с многих окон и балконов, но 11 сентября их становится просто невероятно много). В последние годы эта дата используется каталонскими националистами для продвижения идеи отделения региона от Испании.

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