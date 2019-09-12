Двух испанцев вызовут в каталонский суд за исполнение гимна Испании

Двум испанцам грозит судебное разбирательство за то, что они включили на полную громкость гимн Испании, когда неподалеку от них проходили торжественные мероприятия по случаю Дня Каталонии. Это произошло в тот момент, когда глава Женералитата Ким Торра возлагал по сложившейся годами традиции цветы к памятнику Рафаэля Казановы, одного из героев обороны Барселоны в войне 1714 года. Звуки испанского гимна наложились на музыку каталонского (Els Segadors, "Жнецы"). В корпусе региональной полиции ("моссос") посчитали это нарушением общественного порядка.

Как быстро выяснили правоохранители, звуки испанского гимна разносились из окна расположенного неподалеку от места проведения торжеств отеля. Нарушителей идентифицировали, ими оказались два активиста, члены бригад по уборке "желтых галстуков" и другой символики движения за независимость региона с улиц городов Каталонии. Теперь их ждут повестки в суд, правда, правоохранители еще не определились, как именно квалифицировать их проступок, за который молодых людей могут приговорить как к штрафу, так и к тюремному сроку.

Инцидент вызвал возмущение среди собравшихся на торжества каталонцев, одни начали стучать в кастрюли (классический для Испании способ выражения своих чувств во время манифестаций, акций протеста), другие скандировали лозунги за независимость региона. Официальный представитель местного правительства Меричель Будо обвинила активистов в "неуважении к чувствам других" и назвала их действия попыткой сорвать празднования Национального дня Каталонии.

Напомним, накануне в регионе отмечали Диаду. Празднования начались с возложения цветов, затем в Барселоне прошла демонстрация, в которой приняли участие 600 тысяч человек. Многие приехали из других городов, для этого Национальная каталонская ассамблея (организация, выступающая за независимость региона) зарезервировала 1200 автобусов. Для туристов устроили дни открытых дверей в зданиях Женералитата и парламента.

Примечательно, что Диада отмечается в годовщину капитуляции Барселоны во время войны за испанское наследство. 11 сентября 1714 года после 14 месяцев осады город сдался войскам будущего короля Испании Филиппа V, и Каталония лишилась своей автономии. Шесть лет спустя в эту дату начали поминать всех погибших в той войне. Люди несли цветы к памятнику Рафаэлю Казановы, одного из лидеров сил самообороны Барселоны. Поначалу в этих мероприятиях принимали участие лишь несколько сотен человек, но после их запрета (по указу диктатора Мигеля Примо де Риверы) они стали очень популярны, и с приходом Второй республики в 1931 году 11 сентября стало национальным праздником.

При диктаторе Франсиско Франко отмечать Диаду вновь было запрещено. Лишь после смерти генералиссимуса был поднят вопрос о Национальном дне Каталонии. Выбор стоял между 23 апреля (День Святого Георгия, широко отмечается в регионе) и 11 сентября. Решение было принято в 1980 году. С тех пор в этот день традиционно проходят различные манифестации, политические акции, концерты, повсюду вывешиваются национальные флаги (они и так свисают с многих окон и балконов, но 11 сентября их становится просто невероятно много). В последние годы эта дата используется каталонскими националистами для продвижения идеи отделения региона от Испании.