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Рубрика: Происшествия

И наличные, и драгоценности

Экс-офицер полиции получил срок за хищение вещественных доказательств
Текст: Владимир Полетаев
Майор юстиции, бывший заместитель начальника отдела МВД по столичному району Лефортово Анзор Шулая по приговору суда признан виновным по трем статьям УК РФ - в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Суд признал бывшего начальника следственного отделения Шулая виновным по нескольким эпизодам. По версии следствия, в период с августа 2015-го по май 2016 года, используя свое должностное положение, он присвоил изъятые по уголовному делу 7 миллионов рублей.

В другом случае он попытался убедить потерпевшего за определенную сумму дать ложные показания следователям. Сообщить, что у потерпевшего было похищено не 400 тысяч рублей, а якобы 10 миллионов рублей, изъятых при обыске по иному делу и неоприходованных. А найденные деньги предложил поделить. Однако гражданин с таким предложением не согласился и обратился в правоохранительные органы.

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В обвинении также речь идет о наличных и денежном эквиваленте исчезнувших вещественных доказательств, 20 килограммах ювелирных изделий, изъятых по делу грабителей из Молдавии.

Следствие установило, что Шулая, используя свое должностное положение, присвоил изъятые по разным уголовным делам ни много ни мало около 350 миллионов рублей.

Кроме того, следователями установлен факт фальсификации материалов одного из уголовных дел, находившихся в производстве Шулая.

В сбыте ценностей принимал участие бизнесмен Евгений Тарасов. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность подельника, который незаконно получил от Шулая изъятые им ювелирные изделия на общую сумму не менее 69 миллионов рублей. Следствие доказало, что в дальнейшем они продали драгоценности и распорядились вырученными деньгами по своему усмотрению.

Лефортовский районный суд Москвы строго наказал за эти преступления бывшего полицейского следователя.

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Оглашая приговор, судья Сергей Рябцев заявил: "Признать подсудимого виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима".

Кроме того, по решению суда он лишен специального звания.

Второй фигурант этого дела, бизнесмен Евгений Тарасов, получил три года и девять месяцев лишения свободы, но был освобожден в зале суда, так как этот срок уже отбыл, отсидев в СИЗО больше двух с половиной лет. Напомним, один год в изоляторе приравнивается к полутора годам колонии.

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