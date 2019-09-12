Эксперты опровергли рост цен на авиабилеты

Аналитики туристического поисковика Aviasales провели исследование и установили, что средняя стоимость авиабилета в России с начала 2019 года увеличилась всего лишь на 1,35 процента, а не на четверть, как сообщали некоторые СМИ, и составила 14 470 рублей. В своем исследовании эксперты опирались на данные о бронировании авиабилетов экономического класса "туда-обратно" с вылетом из России. Отметим, что этот туристический поисковик сравнивает сотни вариантов цен перелетов в один клик.

В данном случае аналитики использовали сведения о стоимости билетов за период с января по август текущего года. Полученные результаты они сравнили с показателями аналогичного периода прошлого года.

Интерес к ценам был подогрет в начале сентября. Тогда в Минтрансе РФ заявили, что стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла на 7 процентов. Вслед за минтрансом свои расчеты опубликовал Росстат. Они еще сильнее отличаются от данных министерства. Так, Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в эконом-классе на целых 24 процента.

Эти данные уже получили оценку в ФАС России. Антимонопольная служба в постоянном режиме следит за динамикой стоимости авиабилетов. Так вот в ФАС отметили, что двузначных темпов роста цен за озвученный период времени нет. Что касается данных статистики, то они отражают лишь средние затраты пассажиров.

"Статистика оценивает "средний чек" - средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен", - объяснили в Федеральной антимонопольной службе.

Аналитики Aviasales, пришли к выводу, что одной из основных причин минимального подорожания билетов, установленного в ходе исследования, является сдерживание тарифов за счет присутствия на рынке лоукостера "Победа". Он не только предлагает минимальные цены, но и активно развивает маршрутную сеть внутри страны и за рубежом.

Например, в июле 2019 года сразу после открытия нового рейса "Победы" в Горно-Алтайск средняя стоимость авиабилетов снизилась на 8 процентов. Да и в целом работа "Победы" привела к снижению - в среднем на 20 процентов - тарифов другими перевозчиками, на тех маршрутах, которые обслуживает и лоукостер.

Кроме того, еще одним сдерживающим рост цен фактором аналитики назвали безбагажные тарифы, которые ввел крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Это позволило в этом году пассажирам летать еще дешевле. Они действуют на всей среднемагистральной маршрутной сети авиакомпании. Благодаря этому снизился минимальный тариф, что теперь позволяет привлечь "дополнительного пассажира.

О снижении цен на авиаперелеты ранее заявили и другие агрегаторы, в том числе "Туту.ру", OneTwoTrip и Bileti. Они сообщали, что в октябре 2019 года билеты на внутренние рейсы обойдутся на 15-34 процента дешевле, чем в минувшем августе, а полеты за рубеж подешевеют от 3 до 15 процентов.

Например, в исследовании агрегатора OneTwoTrip, подготовленном для агентства ТАСС, говорится, что стоимость авиабилетов в России в сентябре снизилась по отношению к августу 2019 года на 13 процентов. Причем на популярные зарубежные направления цены упали на 10 процентов.

В октябре, по прогнозам экспертов, снижение цен составит 22 процента по сравнению с августом 2019 года. Гораздо дешевле станут перелеты в Томск, Петрозаводск, Челябинск и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений уже зафиксировано снижение стоимости билетов в такие страны, как Словакия, Марокко, Мальта, США, Нидерланды и Греция.