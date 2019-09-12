ФАС не ожидает роста цен на ТВ-приставки перед отключением "аналога"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила рассмотрение дел в отношении компаний DNS, "Эльдорадо" и "М.Видео" по поводу завышения цен на приставки для цифрового телевидения. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. Он уточнил, что дело прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.

Россия в этом году завершает переход на цифровое телевидение. Пилотным проектом, где еще в декабре 2018 года начали отключать аналоговые передатчики, была Тверская область. В это время в ФАС начали поступать жалобы на высокие цены оборудования, которое требуется приобрести для приема цифрового сигнала.

В ходе проверок крупных магазинов антимонопольная служба действительно обнаружила повышение цен на отдельные марки цифровых приставок. По сравнению с июлем 2018 года в декабре разница по отдельным позициям превышала 30 процентов.

В отношении сетевых магазинов были возбуждены дела. "Пояснения ответчиков об обосновании роста цен ростом курса доллара к рублю, ростом арендных платежей, транспортных расходов не нашли подтверждения, - рассказал Анатолий Голомолзин. - Также не были приняты во внимание аргументы об "ажиотажном спросе", так как мероприятия по отключению аналогового вещания и переходу на цифровое - плановые и публичные. При таких обстоятельствах естественное повышение спроса является ожидаемым".

При этом, по словам замруководителя ФАС, были учтены аргументы о том, что выявленные в декабре колебания цен обусловлены принятым на рынке введением скидок и промо-акций, которые обычно проводятся летом.

Дела прекращены, но сам факт их появления возымел "предупредительный эффект". Он стал фактором стабилизации цен на приставки, отметил Анатолий Голомолзин.

После возбуждения дел цены на цифровое оборудование, продаваемое в сетевых магазинах, снизилось в среднем на 10 процентов, уточнил замруководителя ФАС.

Объемы реализации цифровых приставок в 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились в 5 раз, при этом более 50 процентов продаж составили приставки в низком ценовом диапазоне до 1000 рублей.

Значительно расширился ассортимент продаваемых приставок. Сейчас в стране доступны более 200 моделей. "Важно отметить, что расширение ассортимента произошло в основном за счет наиболее продаваемого ценового сегмента до 1000 рублей и от 1000 рублей до 1500 рублей", - сказал Голомолзин.

"Мы будем продолжать проведение наших контрольных мероприятий для обеспечения стабильной ситуации. Мониторинг цен продлится до конца 2019 года", - пообещал Анатолий Голомолзин.

Завершающий этап перехода на "цифру" стартует 14 октября, когда аналоговое вещание отключится в оставшемся 21 регионе страны.

"Мы не ожидаем, что завершающий четвертый этап принесет нам какие-либо проблемы с точки зрения завышения цен на цифровое оборудование. Основной объем приставок в регионах последнего этапа уже был продан в июне - граждане готовились к отключению "аналога" заранее", - сказал Голомолзин.