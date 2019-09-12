ФАС не ожидает роста цен на ТВ-приставки перед отключением "аналога"

Новости

Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР 21:30
Netflix случайно "слил" дату премьеры "Ведьмака" 21:25
Новак: Настала очередь США инициировать развитие диалога с РФ 20:54
"Бюджетники" стали самыми популярными автомобилями Москвы 20:42
В Петербурге пройдет XXIX кинофестиваль "Послание к человеку" 20:23
Петербургский театр "Буфф" откроет премьерой 36-й сезон 20:05
"Ценный свидетель" по делу "Боинга" уехал из Москвы в Донбасс 20:02
Медалью наградили мальчика, погибшего при попытке спасти деда при пожаре 19:50
В Чехии найдена самая "богатая" могила римской эпохи 19:28
В центре Млечного Пути черная дыра надула гигантские пузыри 19:26
В Минске предъявлено обвинение организаторам нарколаборатории 19:22
Власти Праги перенесут памятник маршалу Коневу 19:12
Жители 53 государств смогут посещать Петербург по электронным визам 19:10
Вышел новый трейлер фильма "Текст" с Петровым по роману Глуховского 19:05
Набиуллина назвала три заблуждения о денежно-кредитной политике 19:00
Стартовала инженерная олимпиада для учеников 5-7 классов 19:00
Мультсериал South Park продлили до 2022 года 18:57
Скончался ученый Сергей Семенихин, создавший вычислительные машины для ВС РФ 18:54
Мезенцев уверен в успешной работе двусторонней группы по интеграции 18:46
Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, защищавшего сбитого щенка 18:39
Александр Скарсгорд сыграет воплощение зла в "Противостоянии" по Кингу 18:33
Путин обсудил с Нурмагомедовым бой с американцем 18:30
В Великом Новгороде выступит коллектив корейских барабанщиков 18:21
МИД РФ: США хотят снять с себя ответственность за дестабилизацию в космосе 18:21
Путин и Нурмагомедов обсудили напряженный график командировок 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
12.09.2019 20:46
Рубрика: Экономика

ФАС не ожидает роста цен на ТВ-приставки перед отключением "аналога"

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила рассмотрение дел в отношении компаний DNS, "Эльдорадо" и "М.Видео" по поводу завышения цен на приставки для цифрового телевидения. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. Он уточнил, что дело прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Россия в этом году завершает переход на цифровое телевидение. Пилотным проектом, где еще в декабре 2018 года начали отключать аналоговые передатчики, была Тверская область. В это время в ФАС начали поступать жалобы на высокие цены оборудования, которое требуется приобрести для приема цифрового сигнала.

Роскомнадзор устранил помехи цифровому ТВ от китайского передатчика
Минкомсвязь уточнит, как муниципальные каналы перейдут на цифровое ТВ

В ходе проверок крупных магазинов антимонопольная служба действительно обнаружила повышение цен на отдельные марки цифровых приставок. По сравнению с июлем 2018 года в декабре разница по отдельным позициям превышала 30 процентов.

В отношении сетевых магазинов были возбуждены дела. "Пояснения ответчиков об обосновании роста цен ростом курса доллара к рублю, ростом арендных платежей, транспортных расходов не нашли подтверждения, - рассказал Анатолий Голомолзин. - Также не были приняты во внимание аргументы об "ажиотажном спросе", так как мероприятия по отключению аналогового вещания и переходу на цифровое - плановые и публичные. При таких обстоятельствах естественное повышение спроса является ожидаемым".

При этом, по словам замруководителя ФАС, были учтены аргументы о том, что выявленные в декабре колебания цен обусловлены принятым на рынке введением скидок и промо-акций, которые обычно проводятся летом.

Дела прекращены, но сам факт их появления возымел "предупредительный эффект". Он стал фактором стабилизации цен на приставки, отметил Анатолий Голомолзин.

После возбуждения дел цены на цифровое оборудование, продаваемое в сетевых магазинах, снизилось в среднем на 10 процентов, уточнил замруководителя ФАС.

Объемы реализации цифровых приставок в 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличились в 5 раз, при этом более 50 процентов продаж составили приставки в низком ценовом диапазоне до 1000 рублей.
Волин рассказал об успехах при переходе на "цифру" на третьем этапе

Значительно расширился ассортимент продаваемых приставок. Сейчас в стране доступны более 200 моделей. "Важно отметить, что расширение ассортимента произошло в основном за счет наиболее продаваемого ценового сегмента до 1000 рублей и от 1000 рублей до 1500 рублей", - сказал Голомолзин.

"Мы будем продолжать проведение наших контрольных мероприятий для обеспечения стабильной ситуации. Мониторинг цен продлится до конца 2019 года", - пообещал Анатолий Голомолзин.

Завершающий этап перехода на "цифру" стартует 14 октября, когда аналоговое вещание отключится в оставшемся 21 регионе страны.

"Мы не ожидаем, что завершающий четвертый этап принесет нам какие-либо проблемы с точки зрения завышения цен на цифровое оборудование. Основной объем приставок в регионах последнего этапа уже был продан в июне - граждане готовились к отключению "аналога" заранее", - сказал Голомолзин.

Экономика Товары и цены Экономика Отрасли Связь Правительство ФАС Переход на цифровое телевидение
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ВТО подтвердила победу России по иску к Украине
Новак: Настала очередь США инициировать развитие диалога с РФ
Медведев отметил хорошие показатели бюджета в I полугодии
МИД РФ: США хотят снять с себя ответственность за дестабилизацию в космосе
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов