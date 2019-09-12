Фонд социального страхования предупредил о мошенниках

Мошенники не устают придумывать новые способы обмана граждан. С атаками аферистов, которые звонят под видом сотрудников банка и сообщают о блокировке карты, сталкивалось большинство россиян. Не сдаются и "сотрудники больниц", обещающие "бесплатное обследование" в Москве или других городах. А в последнее время появился новый способ мошенничества социальной направленности: аферисты рассылают электронные письма или звонят по телефону и рассказывают о якобы положенной выплате.

Схема обмана довольно простая. Мошенники ссылаются на указ президента, в соответствии с которым с 1 января 2019 года каждый гражданин РФ и стран бывшего СССР имеет право на единовременную социальную компенсацию. При этом в письме или разговоре фигурирует не указ, а федеральный закон № 1789 от 11.12.2018. На "выплаты" аферисты не скупятся: в одном из писем размер единовременной компенсации составляет 127 тысяч рублей. Получить ее можно на банковскую карту либо интернет-кошелек. Надо только зарегистрировать заявление, где указать все данные своей карты. Причем сделать это нужно как можно быстрее: мошенники предупреждают, что если до определенного срока не подать заявление, все денежные средства будут перечислены обратно в Фонд страхования без права выплаты.

На самом деле федерального закона с таким номером не существует, как и указа президента о компенсационных выплатах каждому гражданину. И как только человек предоставляет данные своей карты, мошенники получают доступ к его счету. Чтобы обезопасить граждан и их деньги, Фонд социального страхования РФ разработал памятку по финансовой безопасности. Это несколько несложных, но важных правил, которые стоит учитывать, если вдруг вы получите письмо или звонок о компенсационной выплате.

В первую очередь в Фонде обращают внимание на официальное название организации - Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ). Мошенники стараются использовать похожие названия, чтобы ввести граждан в заблуждение ("Федеральная служба социального страхования", "Объединенный компенсационный фонд" и др.).

Название отделений Фонда имеет следующую структуру: Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия или Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Сайт центрального аппарата Фонда - http://fss.ru, а к сайтам региональных отделений добавляется код субъекта РФ. Например, сайт отделения по Республике Бурятия - https://r03.fss.ru, а по Московской области - https://r50.fss.ru. Исключение составляют несколько региональных отделений, но все их официальные адреса можно проверить на сайте центрального аппарата Фонда в соответствующем разделе.

Электронные почтовые адреса сотрудников Фонда имеют следующую структуру: m.morozov@fss.ru - сотрудник центрального аппарата Фонда, а d.dronova@r49.fss.ru - сотрудник регионального отделения Фонда. Письма с любых других адресов, но от имени Фонда, используются мошенниками (например, support@njyufp.applcom.ru).

В Фонде также просят граждан не доверять автоматически телефонным номерам, начинающимся на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ: они также могут быть использованы мошенниками. Эта категория номеров служит только для приема звонков, то же касается и смс с этих номеров. Кроме того, телефонные номера указанного формата Фондом не используются. Мошенники, используя сервисы IP-телефонии, подменяют телефонный номер исходящего звонка, вводя тем самым потенциальную жертву в заблуждение. Как и в случае звонка из банка, если у вас возникли сомнения, лучше прекратить разговор и самому перезвонить по официальному номеру, указанному на сайте ФСС РФ.

В Фонде напоминают, что его сотрудники никогда не попросят в ходе телефонного разговора данные ваших банковских карт (срок действия, CVC-код с обратной стороны карты, смс-коды подтверждения и др.).

Если вы получили письмо или звонок якобы от ФСС РФ с сообщением о положенной компенсации, не перезванивайте на указанные номера и не проходите по ссылкам в письме. Не сообщайте свои персональные данные: ФИО, серию и номер паспорта или других удостоверений личности, адрес регистрации, а также данные банковских карт. В Фонде рекомендуют прекратить телефонный разговор и любой другой контакт. Если есть сомнения или вопросы, лучше самостоятельно обратится в ФСС по телефонам, содержащимся на официальном сайте.