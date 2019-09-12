Футбольные агенты этим летом заработали более полумиллиарда долларов

За время летнего трансферного окна 2019 года агенты получили выплаты от клубов в размере более 500 миллионов долларов.

Издание Calciomercato опубликовало данные о размерах агентских выплат в летнее трансферное окно 2019 года. По данным издания, полученных от Fifa Tms, сумма выплат составила 529,3 миллиона долларов. По сравнению с летом 2018 года эта сумма увеличилась более чем на 37 миллионов.

76 процентов расходов на агентов выпали на пять ведущих чемпионатов Старого света - Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Также стало известно, что за летнее трансферное окно состоялось 8746 трансферов, сумма которых составила не менее одного миллиона долларов.