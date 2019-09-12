В Израиле нашли "хирургические" инструменты возрастом полмиллиона лет

Ученые из Тель-Авивского университета при обследовании археологического участка Ревадима обнаружили крошечные кремневые "скальпели", которыми около 500 тысяч лет назад представители Ашельской культуры пользовались для "хирургической" разделки слонов.

Исследование опубликовано в журнале Nature's Scientific Reports, а коротко оно описано на сайте Тель-Авивского университета. Ашельская культура существовала на территории Леванта более миллиона лет - ее представители жили в период от 1,4 миллиона до 400 тысяч лет назад.

Известно, что они использовали крупные каменные инструменты, в частности, топоры и ножи. В новом исследовании утверждается, что у них имелись и крошечные "хирургические" инструменты, острые, как современные скальпели.

Артефакты были обнаружены совместной миссией израильских и итальянских ученых. Ранее на этом же участке были найдены десятки каменных топоров и останки животных, в основном слонов. Всего было обнаружено 283 крошечных кремневых орудия, возраст которых варьируется от 300 тысяч до 500 тысяч лет.

Анализ показал, что на них имеются остатки органических и неорганических материалов. На инструментах видны следы повреждений, что говорит об их активном использовании. Ученые пришли к выводу, что эти крошечные орудия применялись для разделки животных, а не были отходами производства более крупных инструментов.

"На протяжении десятилетий археологи не обращали внимания на столь крошечные предметы, - говорит соавтор исследования Ран Баркай. - Внимание было сосредоточено на крупных и сложных ручных топорах. Но теперь у нас есть веские доказательства жизненно важного использования крошечных инструментов".

Исследователи даже провели реконструкцию. Опыты показали, что миниатюрные кремневые "скальпели" за полмиллиона лет абсолютно не затупились и с успехом помогают резать мясо.

"Само существование и благополучие древних людей зависело от мяса и особенно жира животных, - говорит профессор Баркай. - Поэтому качество разделки крупных животных и извлечение из них максимального количества калорий имело первостепенное значение".

По его словам, крошечные инструменты использовались для решения деликатных задач, например, когда после обработки туши обычным ножом требовалось аккуратно срезать тончайшие остатки мяса с кости или осторожно разрезать сухожилия.