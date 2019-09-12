Италия начнет платить за переезды в города

Администрация итальянского региона Молизе разработала новый проект, направленный на поощрение переселения итальянцев и иностранцев в стремительно пустеющие города, расположенные у побережья Адриатического моря.

В настоящее время в области общей площадью почти 5 тысяч километров проживает всего 305 тысяч человек. За последнюю пятилетку Молизе покинуло около 9 тысяч итальянцев. Этот тренд весьма настораживает руководство области.

Для того чтобы спасти средневековые городки от вымирания и вдохнуть в них жизнь за счет новых переселенцев, региональные власти Молизе обязуются выплачивать им так называемое "пособие по активной резиденции". Под реализацию проекта выделена внушительная сумма - 1 миллион евро. Деньги поступают из фонда, созданного Министерством экономического развития. Ежемесячное пособие составит 700 евро. При этом общий объем выплат в течение трех лет не должен будет превышать 24 тысяч евро. Позаботились власти и о самих городках: им будет направлено по 10 тысяч евро в месяц на развитие инфраструктуры и организацию мероприятий.

Правда, выдавать пособие будут далеко не каждому новоиспеченному резиденту Молизе. Местные власти готовы "раскошелиться" лишь при соблюдении двух условий: население выбранного для постоянного проживания городка не может превышать 2 тысячи человек, а главной целью переезда должно стать открытие собственного дела. По словам главы Молизе Донато Тома, бизнес может быть каким угодно - от булочной и ресторана до лавки канцелярских принадлежностей.

"Это инициатива, которая отвечает потребностям тех, кто ищет тихое место вдали от городской суеты. А мы, в свою очередь, ждем новых жителей, которые внесут вклад в экономику наших малых городов", - убежден мэр Филиньяно, одного из 100 муниципалитетов, в котором проживает менее 2 тысяч человек.

После обнародования тендера, публикация которого намечена на 16 сентября, у всех желающих будет 60 дней, чтобы зарегистрироваться для участия в программе.