Новости

В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход 17:05
В Дагестане легковой автомобиль протаранил тепловоз 16:54
В Петербурге грузовик протаранил машину "скорой" 16:54
В ДНР сообщили о цели войти в состав России 16:52
В Тюменской области молодой человек убил своих бабушку и деда 16:49
Путин рассказал о важной роли кавказских ребят в армии 16:49
Путин снова встретится с Нурмагомедовым 16:48
Пермяк заказал по почте запчасть за 6 тысяч рублей, а получил iPhone X 16:48
В Дагестане от удара током на автомойке погиб мужчина 16:45
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов 16:43
Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка 16:43
Петербург обогнал Москву по ценам за место в очереди за новым IPhone 16:29
Найден самый древний и свирепый предок скорпионов 16:24
Лавров в октябре посетит Ирак 16:23
В Израиле нашли "хирургические" инструменты возрастом полмиллиона лет 16:20
В Махачкале уволена незаконно собиравшая деньги на парты учительница 16:16
Курс доллара опустился ниже 65 рублей 16:12
Hyundai попыталась оживить продажи Creta в России 16:10
В Севастополе проверят смерть пациентки больницы при отключении света 16:09
Самый маленький кроссовер Volkswagen всё-таки появится 16:03
Новак заявил о влиянии ситуации Opal на консультации по газу с ЕС и Украиной 16:00
Госдума отклонила поправки об освобождении многодетных от налога на имущество 15:44
Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце 15:43
На Дону вынесли приговор экс-следователю ФСБ за взятку в 55 млн рублей 15:42
Италия начнет платить за переезды в города 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
12.09.2019 15:42
Рубрика: В мире

Италия начнет платить за переезды в города

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)

Администрация итальянского региона Молизе разработала новый проект, направленный на поощрение переселения итальянцев и иностранцев в стремительно пустеющие города, расположенные у побережья Адриатического моря.

В настоящее время в области общей площадью почти 5 тысяч километров проживает всего 305 тысяч человек. За последнюю пятилетку Молизе покинуло около 9 тысяч итальянцев. Этот тренд весьма настораживает руководство области.

Фото: REUTERS/Ciro de Luca
В Италии сформировано новое правительство

Для того чтобы спасти средневековые городки от вымирания и вдохнуть в них жизнь за счет новых переселенцев, региональные власти Молизе обязуются выплачивать им так называемое "пособие по активной резиденции". Под реализацию проекта выделена внушительная сумма - 1 миллион евро. Деньги поступают из фонда, созданного Министерством экономического развития. Ежемесячное пособие составит 700 евро. При этом общий объем выплат в течение трех лет не должен будет превышать 24 тысяч евро. Позаботились власти и о самих городках: им будет направлено по 10 тысяч евро в месяц на развитие инфраструктуры и организацию мероприятий.

Правда, выдавать пособие будут далеко не каждому новоиспеченному резиденту Молизе. Местные власти готовы "раскошелиться" лишь при соблюдении двух условий: население выбранного для постоянного проживания городка не может превышать 2 тысячи человек, а главной целью переезда должно стать открытие собственного дела. По словам главы Молизе Донато Тома, бизнес может быть каким угодно - от булочной и ресторана до лавки канцелярских принадлежностей.

"Это инициатива, которая отвечает потребностям тех, кто ищет тихое место вдали от городской суеты. А мы, в свою очередь, ждем новых жителей, которые внесут вклад в экономику наших малых городов", - убежден мэр Филиньяно, одного из 100 муниципалитетов, в котором проживает менее 2 тысяч человек.

После обнародования тендера, публикация которого намечена на 16 сентября, у всех желающих будет 60 дней, чтобы зарегистрироваться для участия в программе.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новак заявил о влиянии ситуации Opal на консультации по газу с ЕС и Украиной
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Россия не испытывала запрещенные ДРСМД ракеты после разрыва договора
Медведев отметил хорошие показатели бюджета в I полугодии
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов