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12.09.2019 23:30
Рубрика: Спорт

Проблемный календарь

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин назвал одну из причин неудач российских клубов в Лиге чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
Уже на следующей неделе "Локомотив" и "Зенит" стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов. Третьей командой России в турнире мог стать "Краснодар", но он не прошел квалификацию.
Юрий Семин считает, что на футболистов российских команд выпадают слишком большие нагрузки из-за существующего календаря. Фото: РИА Новости Юрий Семин считает, что на футболистов российских команд выпадают слишком большие нагрузки из-за существующего календаря. Фото: РИА Новости
Юрий Семин считает, что на футболистов российских команд выпадают слишком большие нагрузки из-за существующего календаря. Фото: РИА Новости

В последний раз отечественный клуб добирался до плей-офф главного еврокубка аж в 2016 году, когда "Зенит" вышел в 1/8 финала и проиграл в нем португальской "Бенфике". Казалось, неплохие шансы на участие в раунде выбывания были у "Локомотива". Москвичи попали в не самую сложную группу: к "Порту", "Галатасараю" и "Шальке". Тем не менее, "железнодорожники" заняли последнее место в этой компании и остались без еврокубков.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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По мнению главного тренера "красно-зеленых" Юрия Семина, большую роль в неудачах российских клубов в Лиге чемпионов играет календарь Премьер-лиги. Специалист считает, что он должен учитывать интересы команд, которым не хватает времени на подготовку. Об этом Юрий Павлович рассказал в интервью "РГ".

"Локомотиву" скоро стартовать в Лиге чемпионов. Команда готова к этому турниру?

Юрий Семин: О нашей готовности можно будет судить по ближайшим матчам. А так, конечно, мы настраиваемся на Лигу чемпионов. Не все идет гладко в плане подготовки, но мы стараемся.

Что беспокоит больше всего?

Юрий Семин: Травма Алексея Миранчука. Для нас он - системообразующий игрок в атаке. Не знаю, поможет ли Миранчук нам в матче с "Байером", но после него он должен вернуться в строй. Есть еще одна вещь, которая беспокоит меня. И это повторяется не первый год.

6 матчей во всех турнирах проведет "Локомотив" в промежуток с 14 сентября по 1 октября

О чем вы?

Юрий Семин: О календаре. Как бы мы ни пытались составить его таким образом, чтобы у нас в Лиге чемпионов был нормальный режим подготовки - ничего не получается. Смотрите: с 14 сентября по 1 октября у нас будет шесть матчей. 28 сентября мы играем с "Зенитом", а уже через три дня - с "Атлетико". Как бы мы ни пытались передвинуть встречу с питерцами, чтобы готовиться в нужном режиме к Лиге чемпионов, нам это сделать не удалось. При этом в эти 18 дней у нас будет четыре перелета. И у нас не будет времени для развивающих тренировок - только на восстановление. Еще один момент: нам предстоит выезд в Леверкузен к "Байеру" 18 сентября, а 22-го мы играем в гостях с "Оренбургом" в 11.30 утра. Я смотрю на все это и не вижу профессионализма у тех людей, кто составляет календарь.

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выбыл из строя на три недели

Помнится, вы говорили недавно, что и "Краснодару" не удалось проявить себя в Лиге чемпионов из-за плотного графика.

Юрий Семин: Конечно. Ведь в конечном счете все это влияет на имидж российского футбола. Мы не имеем права ставить свои команды на международном уровне в такие условия. Пусть кто-нибудь объяснит: почему нам не пошли навстречу и не перенесли на один день матч с "Зенитом"? Ведь у "Локомотива", как у клуба-участника Лиги чемпионов, есть на это право. Пусть составители календаря объяснят все эти моменты болельщикам. Люди ведь ждут таких игр, как с "Зенитом", "Атлетико" и "Ювентусом". И они хотят видеть в них красивый футбол. Но игроки не могут в таком режиме показывать свой максимум. Такая ситуация повторяется из года в год. То же самое было и в прошлом году, когда мы в конце сезона провели четыре матча за десять дней.

К слову, о группе в Лиге чемпионов. Считается, что в этот раз "Локомотиву" повезло меньше, чем в прошлом сезоне. Согласны?

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов

Юрий Семин: Нет. У нас и тогда были грозные соперники. Не будь проблем с календарем, мы бы в прошлом году набрали больше трех очков. И принесли бы больше пользы для нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА. А сейчас нас могут догнать португальцы.

Возвращаясь к Миранчуку, о котором вы сказали вначале. Были разговоры об уходе братьев из "Локомотива" в летнее трансферное окно. Расставание с ними станет большим ударом для клуба?

Юрий Семин: Для "Локомотива" жизненно важно, чтобы играли свои воспитанники. И чтобы они были примером для нашей школы в том, что они здесь родились. Они в этом клубе проводят определенный этап карьеры. И когда на их место будут готовы другие игроки, тогда их можно продавать.

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