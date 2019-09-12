Из-за санкций Куба осталась без топлива

Поставки топлива на Кубу приостановлены до конца этой недели из-за американских санкций. Власти страны призвали жителей экономить бензин.

"Для облегчения ситуации мы вынуждены принять меры по корректировке продаж топлива до прибытия следующего танкера", - заявил лидер Кубы Мигель Диас-Канель. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры о дополнительных закупках на октябрь. Уже удалось достигнуть соглашения с несколькими поставщиками.

Тем не менее, ситуация на острове остается сложной. Высока вероятность отключения света в домах.Нехватка топлива скажется и на работе общественного транспорта, пишет ТАСС.