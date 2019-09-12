Как вырастет пенсия в будущем году

Страховая пенсия по старости может вырасти в 2020 году на 6,6% (в этом году индексация составила 7,05%). При этом инфляция по итогам года прогнозируется на уровне 3,8%, а следующего - 3%, то есть запланировано повышение пенсий в полтора раза выше инфляции. Цена пенсионного балла вырастет с 87,24 рубля до 93 рублей. Об этом написано в пояснительной записке (есть в распоряжении "РГ") к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Социальная пенсия в 2020 году, как предполагается, вырастет на 7% (в текущем году ее подняли на 2%).

В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3%, в 2022-м - на 5,9%. Социальную - на 2,6% и 3,1% соответственно. Цена пенсионного балла, как планируется, поднимется в 2021 году до 98,86 рубля, а в 2022-м составит уже 104,69 рубля.

Соответственно, будет расти и размер средней пенсии. Так, средняя страховая пенсия на конец текущего года должна составить 14,6 тысячи рублей, а у неработающих пенсионеров - 15,5 тысячи рублей. Социальная пенсия - 9,3 тысячи.

На конец 2020 года средняя страховая пенсия по стране ожидается на уровне 15,4 тысячи, у неработающих пенсионеров - 16,4 тысячи. Социальная - 9,9 тысячи. Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 миллиона пенсионеров. Из них получателей страховой пенсии - 39,8 миллиона.

Получателями социальной пенсии являются 3,2 миллиона человек. Это в том числе пожилые люди, которым не хватило страхового стажа и баллов для назначения страховой пенсии. В этом случае им назначается социальная, но на пять лет позже наступления пенсионного возраста. В течение этого периода у них есть возможность официально трудиться и таким образом заработать страховую пенсию по старости, которая зачастую выше социальной.

Доходы Пенсионного фонда России (ПФР) в ближайшие три года будут расти. Вмести с ними будут расти и пенсии. А вот дефицит фонда будет снижаться. Ожидается, что доходы фонда в 2020 году составят 9,002 триллиона рублей, в 2021 году - 9,297 триллиона, в 2022-м - 9,721 триллиона. Соответственно, расходы в 2020 году - 9,042 триллиона рублей, в 2021 году - 9,325 триллиона и в 2022-м - 9,702 триллиона.

Таким образом, дефицит бюджета ПФР составит в 2020 году 39,31 миллиарда рублей, в 2021-м - 28,49 миллиарда, а в 2022 году бюджет пенсионного фонда станет профицитным. Объем доходов превысит расходы на 18,519 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Также подготовлен проект бюджета Фонда социального страхования. Его доходы прогнозируются в следующем году на уровне 810,946 миллиарда рублей. Из них доходы по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством составляют 604,348 миллиарда, а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 144,424 миллиарда.

Расходы составят 812,042 миллиарда рублей. Ожидается дефицит на уровне 1,096 миллиарда рублей. Традиционно он образуется за счет страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В это же время страхование от несчастных случаев и профзаболеваний профицитно - плюс 35,719 миллиарда.