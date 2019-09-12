Каждая четвертая женщина в репродуктивном возрасте может родить только с помощью ЭКО

Главного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елену Витальевну Уварову знаю не один день. И знаю, первый вопрос, который она всегда задает маме ребенка: "Вашу девочку смотрел гинеколог?" Нередко это вызывает недоумение. "А зачем? Девочке всего-то три года. Ничего не беспокоит. Пригласили пройти осмотр. Мы пришли". Кстати, даже на приглашения об осмотре приходят не все. "А зачем?" Так зачем? Об этом сегодня беседуем с Еленой Уваровой.

Елена Витальевна! О сложностях демографической ситуации говорим постоянно. Подсчитали, что для решения этой проблемы каждая женщина должна родить не менее трех детей. Но таковых не становится больше. Больше тех, кто мечтает стать мамой, да не получается. 25 процентов молодых женщин могут родить ребенка только с помощью ЭКО…

Елена Уварова: ЭКО - уникальное приобретение человечества. Семьи, ранее обреченные на стопроцентное бесплодие, могут обрести радость полноценной семьи с тем количеством детей, которых они хотят. И важно, что сегодня все квоты на процедуру ЭКО, несмотря на высокую ее стоимость, обеспечиваются программой ОМС. Однако не это сегодня главное. Заметно важнее обеспечить здоровье тем, кто уже родился и пока не стал взрослым, то есть нашим детям. Я, конечно же, имею в виду здоровье девочки. Вы упомянули трехлетнюю девочку. Почему ее необходимо показывать детскому гинекологу. Именно гинекологу детей и подростков. Именно он больше взрослых акушеров-гинекологов, и тем более других детских врачей, знает возрастные особенности функции репродуктивной системы девочки от рождения до половой зрелости. Кстати, новорожденную девочку обязательно осматривает и педиатр, и акушер-гинеколог.

Хочу, чтобы каждая мама знала, у нас, как во всех цивилизованных странах, есть закон об обязательном профосмотре девочек в 3 года, в 6 лет, в 12 лет, а с 14 лет - каждый год

Вы убеждены, что это повсеместная практика?

Елена Уварова: Абсолютно. Но хочу сказать о другом. Нужно, чтобы каждый акушер-гинеколог разбирался в особенностях строения новорожденной девочки и не пропускал каких-либо отклонений от нормы. Обидно, что порой такой осмотр делается поверхностно. Потому-то иногда пропускаются серьезные пороки развития.

Пороков развития половых органов ныне больше, чем раньше?

Елена Уварова: Создается впечатление, что да! Но, скорее всего, это увеличение обусловлено лучшей и своевременной диагностикой пороков у девочек, чем это было даже всего 10 лет назад.

Каких патологий у девочек сегодня больше всего?

Елена Уварова: В каждом возрасте - свои. Но все они чреваты очень серьезными нарушениями в репродуктивном возрасте. Вот, кажется, обычное воспаление наружных половых органов у дошкольницы. Мама считает, что сама справится. "Высаживает" девочку в тазик с растительными отварами и после временного улучшения ее здоровья успокаивается. Но зря! Самолечение не уничтожает недуг. Обязательно через некоторое время он вновь дает о себе знать с такой силой, что мама уже не идет, а бежит к врачу.

И что видит врач?

Елена Уварова: Воспалительный процесс, который уже захватил не только наружные половые органы, он проник глубже. У девочки могут возникнуть маточные кровотечения, а когда придет время стать матерью, у нее окажется трубное бесплодие и хронический эндометрит. Тогда-то и начинаются хождения по врачам, долгие годы лечения. Не всегда с хорошим результатом. Иногда это приводит к трагедии в семье - от невозможности иметь детей до распада семьи. И единственным спасением становится получение квоты на проведение ЭКО. К сожалению, при подобном раскладе ЭКО может оказаться неэффективным.

Получить ту же квоту на ЭКО не так просто. Обиднее всего бывает тогда, когда после ее получения, после долгих обследований не наступает столь желанная беременность. Такие трагедии нередки, и они стоят не только моральных, но и значительных материальных потерь.

Елена Уварова: Вы явно хотите от меня рекомендаций, как избегать подобных ситуаций...

Хочу!

Елена Уварова: Хочу, чтобы каждая мама знала: в нашей стране, как и во многих цивилизованных странах, действует закон об обязательном профилактическом осмотре детей, девочек в частности, в определенном возрасте - в 3 года, в 6 лет, в 12 лет, а с 14 лет - каждый год.

Более чем убеждена: большинство матерей впервые об этом слышат. Не потому ли у нас нередки 12-летние роженицы? Может, действительно уместно вводить в школах половое воспитание?

Елена Уварова: Мне трудно ответить на этот вопрос однозначно. Но сейчас Минздрав с нами, главными детскими специалистами, готовит пособия для обязательного, дополнительного и факультативного образования детей в возрасте 2-6 лет, 7-11 лет, 12-14 и 15-17 лет включительно. Это очень своевременно и важно. Может, тогда те же 12-летние девочки, отдавшись первому сексуальному чувству, будут хотя бы осведомлены о последствиях незащищенного секса. И на телевидении, в интернете станет меньше сообщений о 12-летних беременных, о 17-летних многодетных мамах. Тогда, может, и СПИД пойдет на убыль.

Вот мы сейчас идем на "Волне здоровья" по Центральному округу России. К нам на прием приходят мамы с детьми с тяжелейшими, а главное, запущенными заболеваниями. И все тот же вопрос: "Вашу девочку когда-нибудь смотрел гинеколог?" Очень грустно от их ответов. Удивляет ваше бесконечное терпение, с которым вы объясняете важность такого посещения.

Елена Уварова: Вот только что ушла из кабинета 14-летняя девочка. Ушла в спокойном состоянии, а мама - почти в рыданиях, поскольку она поняла, что у девочки диагностировано ранее бесплодие. Хотя родилась она вполне здоровой. Но в 4 года перенесла осложненный гнойным процессом аппендицит. Процесс распространился и на матку с придатками, в результате она утратила возможность роста. То есть у нашей юной пациентки уже сейчас диагностирована маточная форма абсолютного бесплодия.

Помочь этой девочке нельзя? Современное лечение с помощью стволовых клеток не поможет? Вы же предложили им приехать к вам в Научный медицинский исследовательский Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Владимира Ивановича Кулакова?

Елена Уварова: Они приедут. Мы попробуем все современные методы, в том числе и специализированные стволовые клетки. Но я не смогла сказать родителям этой девочки, что они виноваты: не посчитали нужным тогда, когда девочка в четыре года болела, обратиться к детскому гинекологу.

А может, надо говорить, чтобы как-то изменить ситуацию?

Елена Уварова: Не принято о таких интимных вещах говорить вслух. Хотя ситуация меняется. Не так далеко от нас время, когда даже слова "беременность", "менструация" были запретными. Однако просвещение, особенно половое, должно быть не только умным, но и деликатным. И уж раз мы ведем разговор о репродуктивном здоровье девочек, то никак не можем не сказать о необходимости вакцинации от вируса папилломы человека как защиты от рака половых органов.

Когда только стало известно о появлении такой всемогущей вакцины, мы в нашей редакции проводили "круглый стол" с привлечением ведущих специалистов в этой области. Воспринималось тогда это как некая фантазия. Теперь прививки против ВПЧ внедрены во многих странах мира. Ее делают не только девочкам, но и мальчикам. Ее польза не нуждается в рекомендациях. А у нас? Может быть, она достойна включения в календарь обязательных прививок в нашей стране?

Елена Уварова: Безусловно, достойна. Пока нет возможности включить ее в национальный календарь прививок. Но в региональные календари она уже включена. К сожалению, всего в 33 из 89 субъектов РФ. Но мы оптимисты, поэтому верим, что через год-два эти прививки станут повсеместными. А мы, гинекологи и педиатры, должны подготовить к этому не только родителей, но и общественность. Я это говорю потому, что и по сей день в нашей стране, и не только в нашей, немало противников вакцинаций.