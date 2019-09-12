Каждый десятый россиянин отпрашивается с работы под придуманными поводами

Каждый десятый работающий россиянин озвучивает работодателю придуманный предлог, а не реальную причину, чтобы отпроситься с работы, свидетельствует опрос Superjob.

По данным исследования, с которым ознакомилась "РГ", 83 процента опрошенных россиян заявили, что называли реальную причину, когда отпрашивались с работы пораньше. А 13 процентов сотрудников вообще не отпрашиваются с работы и выстраивают свое расписание так, чтобы решать проблемы в нерабочее время.

При этом, мужчины чаще, чем женщины, придумывают причины, чтобы отпроситься с работы - 11 процентов против 8 процентов. Примерно в тех же пропорциях молодые люди до 24 лет лгут охотнее, чем люди старше 45 лет.

Самой распространенной причиной стал поход к врачу. С этим предлогом к работодателю обращались 20 процентов опрошенных. Для решения вопросов, связанных с детьми, например, утренник в детсаду, родительское собрание или выпускной, отпрашивались 10 процентов респондентов, а для оформления документов (получение загранпаспорта, подача налоговой декларации, оформление сделок с недвижимостью) 5 процентов, столько же по семейным обстоятельствам. Кроме того, в 3 процентах случаев россияне отпрашивались, чтобы пойти на похороны.

Интересно, что за 6 лет, прошедших с момента первого аналогичного исследования, россияне стали реже отпрашиваться для оформления документов: 9 процентов в 2013 году и 5 процентов сейчас. Также личные вопросы также стали чаще решать в нерабочее время: 6 и 2 процента соответственно.

Всего было опрошено 1,6 тысячи работающих россиян старше 18 лет.