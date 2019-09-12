Кинофестиваль "Меридианы Тихого" пройдет 13 - 19 сентября во Владивостоке

Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого", 13 - 19 сентября, Владивосток

В пятницу во Владивостоке состоится торжественное открытие 17-го Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого". Для России это каждый раз уникальное событие: единственный в стране смотр киноиндустрий стран Тихоокеанского бассейна, большинство из которых у нас почти неизвестны. И что ценно: кроме знакомства с фильмами из Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америк, жители Приморья ежегодно получают возможность глубже проникнуть в залежи российского кино - для наших экранов, согласитесь, явления экзотического и даже таинственного: по слухам, там бывают очень сильные фильмы, только их никто не видит.

На этот раз международное жюри под председательством режиссера Анны Меликян посмотрит фильмы из Австралии, Китая, Таиланда, Чили, Японии. Две картины представят в конкурсе Россию: "Мальчик русский" Александра Золотухина и "Большая поэзия" Александра Лунгина. В конкурсе короткого метра от нашей страны - фильм "Топливо" Михаила Архипова; здесь в состязание вступят картины из Вьетнама, Индии, Канады, Бангладеш, США.

Кроме того, зрителям предложена большая программа российского кино, в которой объявлены "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Люби их всех" Марии Агранович, "Француз" Андрея Смирнова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Новая" - картина Аскольда Курова о жизни и работе наших коллег из "Новой газеты"; обширная коллекция новой российской анимации. Открывается фестиваль драмой Оксаны Карас "Выше неба", которую представит публике исполнительница главной роли Виктория Толстоганова, и детективным триллером корейского режиссера Ли Вон-Тхе "Гангстер, Коп и Дьявол".

По сложившейся здесь традиции, фестиваль будет проходить не только в мультиплексе "Океан" - его картины будут показаны и в амфитеатре под открытым небом в Фестивальной деревне, живописно раскинувшейся на Спортивной набережной. Состоятся творческие встречи с российскими режиссерами Павлом Лунгиным, Владимиром Хотиненко, актером и продюсером Кристофером Ламбертом, с президентом фестиваля "Меридианы Тихого" Константином Хабенским.

На сцене Театра драмы имени Горького пройдет панорама антрепризных спектаклей: "Тайны королевской кухни" с Григорием Сиятвиндой, "Загадочный уикэнд" с Аленой Бабенко и Романом Мадяновым, "Спасти рядового "Гамлета" с Юрием Стояновым и другие.

Участники приморского кинофестиваля, вернувшись, восторженно рассказывают о живописном городе на сопках, о сказочной бухте "Золотой Рог", о зрителе компетентном и благодарном. "Какой-то очень правильный фестиваль!" - так охарактеризовал его режиссер Юсуп Разыков.

В час, когда в Москве еще утро, во Владивостоке уже собираются толпы у Приморской сцены Мариинского театра, где по традиционно синей - цвета океанской волны - дорожке должны пройти именитые гости кинофорума. Фестиваль начинается.