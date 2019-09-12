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Рубрика: Экономика

Кругляку пропишут переработку

Тарифные квоты на вывоз дальневосточной древесины могут быть отменены с 2024 года
Текст: Алексей Бондарев , Екатерина Дементьева , Петр Орехин , Алексей Трапезников , Александр Шестаков
Российская газета - Спецвыпуск № 205(7963)
Российские лесопромышленники не поддерживают идею запретить экспорт леса в Китай. Они полагают, что это не поможет развитию отрасли.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее о такой возможности говорили федеральные и региональные чиновники. Но в ближайшее время запрет на экспорт кругляка введен не будет, зато планируется в следующие шесть лет снизить квоты и повысить пошлины, чтобы уменьшить объемы вывоза необработанных лесоматериалов и увеличить долю экспорта продукции лесопереработки. Соответствующие проекты постановлений разработаны Министерством промышленности и торговли РФ и внесены на рассмотрение правительства.

Введение полного запрета на экспорт лесоматериалов в Китай нецелесообразно, поскольку эта страна является основным торговым партнером России, заявил "РГ" заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Фото: Петр Коннов
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"В соответствии с международными правилами Россия не может ввести запрет на вывоз только для одного конкретного государства. Если мы установим ограничительные меры в отношении какой-либо страны, она также, в соответствии с правилами ВТО, может применить контрсанкционные действия", - добавил он.

По словам замминистра, доля необработанной древесины в экспорте снижается из года в год. Если в 2007 году она достигала 24 процентов от всего объема заготовленной в стране древесины, то сейчас не превышает 9 процентов. Зоной повышенного внимания остается Дальний Восток. С территории этого региона экспортируется 42 процента заготовленных деревьев в необработанном виде. Чтобы изменить ситуацию, постепенно вводятся заградительные механизмы.

Введение полного запрета на экспорт лесоматериалов в Китай нецелесообразно, поскольку эта страна является основным торговым партнером России

Для дальневосточной древесины (ели аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской) была введена тарифная квота - сейчас 4 миллиона кубометров можно вывезти по ставке 6,5 процентов. Минпромторг внес в правительство проект постановления об увеличении таможенного тарифа в рамках квоты до 13 процентов. А для древесины вне квоты в течение трех лет ставка вырастет до 80 процентов.

Фото: РГ
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Также разработан и согласован с заинтересованными ведомствами проект постановления правительства, ограничивающий срок действия квоты 2023 годом. А с 2021 года ее размер уменьшится до 2 миллионов кубометров. В минпромторге планируют и поэтапное увеличение доли продукции лесопереработки с 40 процентов в 2019 году до 60 процентов в 2022 году внутри квоты.

Эти меры позволят сократить вывоз необработанных лесоматериалов Дальнего Востока и увеличить долю экспорта продукции лесопереработки, резюмирует Виктор Евтухов.

Все понимают, что глубокая переработка леса больше отвечает национальным интересам. Каждое крупное лесоперерабатывающее предприятие дает не меньше тысячи рабочих мест

Лесопромышленники, опрошенные "РГ", сдержанно относятся к инициативам по запрету экспорта. Дмитрий Донской, глава комитета по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, полагает, что такой запрет не сработает. Китайцы откроют свои филиалы в других странах и переориентируют контракты туда. Но за это время немало мелких предприятий-заготовителей разорятся, много людей потеряет работу, говорит он. По его мнению, высокий спрос на лесоматериалы внутри страны сосредоточен преимущественно на розничном рынке, который приносит меньшую прибыль, чем отправка крупнооптовых партий леса на экспорт. "Так что ожидать быстрого и кардинального разворота отрасли в его сторону не получится", - полагает Дмитрий Донской.

Спрос со стороны Китая на российский лес не позволяет крупным переработчикам древесины диктовать монопольные условия небольшим лесозаготовителям внутри страны

Александр Суслопаров, президент ассоциации "Лесопромышленники Прикамья", считает, что спрос со стороны Китая на российский лес не позволяет крупным переработчикам древесины диктовать монопольные условия небольшим лесозаготовителям внутри страны. А для решения проблемы нелегальной заготовки нужно сначала ликвидировать пробелы в законодательстве. Например, "порядка 90 процентов леса в Пермском крае, который выписывается для нужд населения, в итоге попадает в коммерческий оборот".

Владимир Решетников, директор пермской компании "Омикрон", также против запретов на экспорт. И приводит пример, когда, после запрета поставок в Китай кругляка березы, в Пермском крае у многих лесозаготовителей он остался невостребованным.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Впрочем, усилия правительства по изменению структуры экспорта и увеличению объемов переработки дают результат. Мартин Херманссон, гендиректор "Новоенисейского ЛХК" из Красноярского края, говорит, что в 2007 году на пике из России в Китай экспортировалось 1,4 миллиона кубометров хвойного круглого леса в месяц, а сейчас - примерно 550 тысяч кубометров. "Все понимают, что глубокая переработка леса больше отвечает национальным интересам, - уверен он. - Каждое крупное лесоперерабатывающее предприятие с мощностью свыше 400 тысяч кубометров пиломатериалов дает не меньше тысячи рабочих мест по всей цепочке".

Экономика Отрасли Промышленность
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