Лавров в октябре посетит Ирак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7-8 октября совершит визит в Ирак. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На 7-8 октября запланирован визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Республику Ирак", - заявила она. Ожидается, что на переговорах стороны затронут международные и региональные вопросы, а также ряд тем двусторонних отношений.

"Ирак имеет существенное влияние на целый ряд процессов в других странах региона. Но и двустороннее сотрудничество с Ираком традиционно у нас очень насыщенное: экономическая повестка дня, гуманитарная, образовательная - все это будет важно обсудить в ходе наших переговоров", - накануне отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что в рамках указанной поездки глава российского внешнеполитического ведомства посетит Эрбиль, столицу Иракского Курдистана.