Ежегодная акция "Волна здоровья" - это детище "Лиги здоровья нации", созданной по инициативе выдающегося отечественного кардиохирурга академика Лео Антоновича Бокерия. Первая "Волна" состоялась в 2006 году. С той поры прошла "Волна" по семи федеральным округам Российской Федерации. Нынешняя посетила Дубну, Рыбинск, Плес, Кинешму, Нижний Новгород, Муром, Рязань, Коломну. Как всегда в "Волне здоровья" участвовали ведущие специалисты лучших медицинских центров Москвы. Дети могли бесплатно пройти консультации, а в случае необходимости получить направление на обследование и лечение в этих центрах. Тоже бесплатное. И не только дети. Женщинам, нуждающимся в гинекологической помощи, "Волна" предоставляет такую возможность.

Нынешний маршрут - это центр России. Это близость к Москве. Почти шаговая доступность той же Дубны или Коломны от ведущих федеральных центров. А, скажем, в Нижнем Новгороде - старейший и очень авторитетный медицинский вуз. Однако и здесь очень, ждут "Волну". Здоровье, а уж детское тем более, всегда нуждается вот в такой уникальной возможности пройти обследование на высшем уровне.

Перейду к языку цифр. Они позволяют делать выводы. 1334 пациента посетили нынешнюю "Волну". 458 из них направлены на консультации, лечение, в том числе хирургическое, в московские центры. В Дубне на приеме специалистов центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева 31 пациент. Четверо из них направлены в Москву. У оториноларинголога побывал 21 ребенок. Четырнадцать поедут в Москву. Везде более всего нуждающихся в гинекологической помощи. В той же Дубне их было 47 человек. В Рыбинске - 68, в Кинешме - 45, в Нижнем Новгороде - 50. Это, так сказать, информация к размышлению местных руководителей. Имею в виду не только здравоохранения, но и регионов.

Или. Среди обратившихся к отоларингологу немало маленьких страдальцев из-за аденоидов. Почему? Это же очень распространенная патология, не требующая высоких технологий. Заведующая детским ЛОР-отделением Областной клинической больницы города Иваново Светлана Уварова - она сопровождала маленьких пациентов - объясняет это не только тем, что среди детей много аллергиков. Главное - дефицит узких специалистов, низкие зарплаты, ржавые иглы, недостаток времени на прием. Потому избавление от аденоидов порой становится проблемой. Ничего нового? Увы. Знают об этом руководители службы здоровья на местах? Наверняка! Невозможно не знать. Меры?

На пресс-конференции спрашиваю одного из руководителей: "Какова средняя зарплата врача?" Отвечает: "83 тысячи рублей". Многим врачам, которые сопровождали детей на "Волне", задавала этот не совсем корректный вопрос. Отвечали: 28 тысяч, 32 тысячи. 38 тысяч. В Нижнем Новгороде врач похвасталась: у нее был очень удачный июль. Сама врач работает на полторы ставки. А в июле еще повезло замещать ушедшую в отпуск заведующую отделением. Еще было 6 дежурств и… в итоге в июле получилось почти 50 тысяч рублей. А с какого потолка те 83 тысячи средней зарплаты? Вопрос без ответа.

Теплоход "Василий Чапаев", на котором базировалась 14-я "Волна", доставил специалистов до Нижнего Новгорода. И тут (вдруг?) выяснилось, что идти по Оке в Муром, Рязань, Коломну нет никакой возможности, потому что Ока (вдруг?) настолько обмелела, что стала (опять же вдруг?) абсолютно не судоходной. И тем не менее ни в Муроме, ни в Рязани, ни в Коломне прием не был отменен. "Василий Чапаев" стоял у 14-го причала в Нижнем Новгороде. "Причал" в данном случае громко сказано. И уж ничего нельзя сказать об огромной лестнице, которая на сей причал ведет. По ней и здоровому человеку пройти тяжко, а уж мамам и папам с больными детьми, колясками - и вовсе проблема. И это проблема не только Нижнего Новгорода. Это явление повсеместное и давнее.

Иногда "Василий Чапаев" стоял на рейде. А врачей в пять-шесть утра на автобусах отправляли сперва в Муром. Там провели все мероприятия. Вернулись на теплоход. А потом опять же на автобусах шесть с половиной часов специалистов везли в Рязань. (Отмечу, что отель в Рязани был достойный и меню отменное).

Намеченная программа выполнена. И тот факт, что 1334 пациента получили квалифицированную медицинскую помощь, в комментариях не нуждается.

Говорят цифры

1334 пациента посетили нынешнюю "Волну здоровья" и получили квалифицированную медицинскую помощь.

458 из них направлены на консультации, лечение, в том числе хирургическое, в московские центры.

31 житель Дубны побывал на приеме специалистов центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, четверо из них направлены в Москву.

25 детей осмотрено оториноларингологом в Кинешме, 10 поедут в Москву.