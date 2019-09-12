Люди выбирают для отношений тех, кто похож на их бывшего партнера

Несмотря на пережитый опыт неудавшихся любовных отношений, люди вновь выбирают тех, кто напоминает их бывшего партнера. К такому парадоксальному выводу после многолетнего исследования пришли канадские психологи.

Юбин Парк и Джефф Макдональд из университета Торонто (Канада) провели 9-летний эксперимент: они попросили 332 человек, мужчин и женщин, рассказывать им, что происходит у них в личных отношениях. С помощью анкеты, состоявшей в общей сложности из 21 вопроса, психологи составили портреты добровольцев и их вторых половин: насколько они открыты, добросовестны, общительны, терпимы, невротичны и т.д.

Особенность этого исследования состояла в том, что партнеры, бывшие и настоящие, сами предоставляли информацию о своей личности.

Анализ результатов показал, что люди преимущественно выбирают близких им по уровню образования и чертам характера партнеров. Любопытно, что новые партнеры характеризовали себя почти так же, как и предыдущие. То есть люди, несмотря на пережитый опыт любовных отношений, снова и снова выбирали тех, кто напоминал их бывших.

Почему так происходит, ведь обычно люди клянутся не повторять ошибок?

Ученые предполагают, что это может быть совпадение, ведь партнера выбирают из той же социальной среды и с таким же уровнем интеллекта. Не исключено, что это отражение прошлых отношений и представлений о том, какими чертами характера и внешностью должна обладать вторая половина.

Однако сходство партнеров было "слабее для людей с высоким уровнем экстраверсии". И это логично, утверждают авторы работы: экстраверты, открытые люди во всех сферах жизни, ищут новых впечатлений, в том числе и в любовных отношениях. Кроме того, их социальное окружение довольно разнообразно, следовательно, у них больше возможностей экспериментировать с выбором потенциального партнера.

По мнению авторов исследования, результаты работы "имеют важные последствия для прогнозирования будущих партнерских поведений и действий в романтических отношениях".