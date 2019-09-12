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12.09.2019 19:09
Рубрика: Общество

Люди выбирают для отношений тех, кто похож на их бывшего партнера

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на пережитый опыт неудавшихся любовных отношений, люди вновь выбирают тех, кто напоминает их бывшего партнера. К такому парадоксальному выводу после многолетнего исследования пришли канадские психологи.

Фото: Pixabay
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Юбин Парк и Джефф Макдональд из университета Торонто (Канада) провели 9-летний эксперимент: они попросили 332 человек, мужчин и женщин, рассказывать им, что происходит у них в личных отношениях. С помощью анкеты, состоявшей в общей сложности из 21 вопроса, психологи составили портреты добровольцев и их вторых половин: насколько они открыты, добросовестны, общительны, терпимы, невротичны и т.д.

Особенность этого исследования состояла в том, что партнеры, бывшие и настоящие, сами предоставляли информацию о своей личности.

Анализ результатов показал, что люди преимущественно выбирают близких им по уровню образования и чертам характера партнеров. Любопытно, что новые партнеры характеризовали себя почти так же, как и предыдущие. То есть люди, несмотря на пережитый опыт любовных отношений, снова и снова выбирали тех, кто напоминал их бывших.

Фото: iStock
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Почему так происходит, ведь обычно люди клянутся не повторять ошибок?

Ученые предполагают, что это может быть совпадение, ведь партнера выбирают из той же социальной среды и с таким же уровнем интеллекта. Не исключено, что это отражение прошлых отношений и представлений о том, какими чертами характера и внешностью должна обладать вторая половина.

Однако сходство партнеров было "слабее для людей с высоким уровнем экстраверсии". И это логично, утверждают авторы работы: экстраверты, открытые люди во всех сферах жизни, ищут новых впечатлений, в том числе и в любовных отношениях. Кроме того, их социальное окружение довольно разнообразно, следовательно, у них больше возможностей экспериментировать с выбором потенциального партнера.

По мнению авторов исследования, результаты работы "имеют важные последствия для прогнозирования будущих партнерских поведений и действий в романтических отношениях".

Общество Наука
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