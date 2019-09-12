Лукашенко назвал развитие связей с РФ приоритетом внешней политики Минска

Беларусь, проводя многовекторную внешнюю политику, готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния и географической удаленности. Этот тезис главы государства стал 12 августа лейтмотивом во время его выступления перед главами дипломатических миссий во Дворце Независимости.

Верительные грамоты, информирует пресс-служба Александра Лукашенко, вручили президенту РБ послы Болгарии, Великобритании, Гватемалы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Танзании, Хорватии, Швейцарии, Эфиопии и Европейского союза.

От каждого из дипломатов, обращаясь к собравшимся заявил президент, в значительной степени будет зависеть не только характер отношений между государствами, но и уровень взаимного доверия и понимания. "Нацеленность на осязаемые результаты в двустороннем сотрудничестве получит искренний отклик и поддержку в нашей стране. Уверен, что в ваших силах найти для этого новые пути и возможности", - подчеркнул он.

Обращаясь к российскому послу Дмитрию Мезенцеву, президент назвал Россию "основным стратегическим партнером и союзником Беларуси". Отношения двух братских народов, подчеркнул он, скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой с кровавыми страницами, общей историей.

"Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и мире было спокойно. И не мы начинали эти войны. Но мы всегда (господь помогал этому) выходили победителями. Мы это помним. Мы всегда там были вместе, поэтому побеждали. Поэтому развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской внешней политики", - констатировал Лукашенко.

Стратегическим партнером в Евразийском регионе белорусский руководитель охарактеризовал и Казахстан, двусторонние отношения с которым, по его словам, находятся на подъеме и сопровождаются активным политическим диалогом всех ветвей власти.

Обращаясь к новому послу Кыргызстана, президент особо отметил, что Бишкек традиционно является для Минска важным союзником и партнером. "За более чем 25-летний период с момента установления дипломатических отношений у Беларуси и Кыргызстана не осталось неохваченных сфер", - сказал он, отметив при этом, что приоритетной задачей в двусторонних отношениях видится наращивание товарооборота с использованием потенциала ЕАЭС.

В последние годы РБ, по словам Лукашенко, удалось существенно продвинуться вперед и в диалоге с ЕС, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности экономики.

Минск, дал понять президент, нацелен на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Союзом. Этому, пояснил он, "в значительной степени способствовал бы прогресс в сопряжении европейского и евразийского интеграционных процессов".

Обратившись к послу России Дмитрию Мезенцеву, президент подчеркнул: "Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской внешней политики". Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Еще одним из неизменных приоритетов для РБ президент назвал Балтийский регион. Обращаясь к послу Латвии, он напомнил, что с Минск с Ригой связывают не только географическая близость, но и общие экономические интересы, многовековое переплетение традиций, культур и истории.

Заинтересована Беларусь и в наращивании разнопланового сотрудничества с ФРГ, которая, по оценке Лукашенко, является для страны "одним из ключевых политических и экономических партнеров в Европе, да и во всем мире". Несмотря на непростую историю белорусско-германских отношений, добавил президент, сегодня две страны объединяют общие интересы - в первую очередь обеспечение безопасности, стабильности и процветания в Европе.

Готовность к дальнейшему конструктивному развитию по всем ключевым направлениям обозначил оратор и в отношении с Великобританией. "Диалог с Соединенным Королевством имеет особое значение с учетом решения британского народа о выходе из Евросоюза и новой роли страны на международной арене", - добавил президент.

Оценивая уровень современных отношений и сотрудничества с Болгарией, глава РБ был вынужден признать, что они пока не в полной мере отвечает реальному потенциалу обеих стран. "Мы видим хорошие перспективы развития двустороннего взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий, образования и культуры", - пояснил свою позицию Лукашенко. Кстати, он подтвердил интерес Минска и к расширению политических, экономических и культурных контактов с Хорватией.

Приветствовал президент и назначение первого в истории посла Швейцарии в РБ, отметив, что Беларусь придает большое значение развитию отношений со Швейцарской Конфедерацией.

Одной из ключевых внешнеэкономических целей Беларуси, по словам Лукашенко, является планомерная диверсификация экспорта, где в числе основных направлений - сотрудничество со странами так называемой дальней дуги. "Дальней не потому, что вы далеко, а потому, что раньше мы с вами не имели такого сотрудничества", - пояснил он, выразив заинтересованность страны в полномасштабном развитии отношений с Республикой Гватемала.

Президент подтвердил интерес страны к развитию многопланового сотрудничества и с государствами Восточной Африки в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, науке и технике, образовании и культуре, спорте и туризме. Обращаясь к новым послам двух государств региона - Танзании и Эфиопии, белорусский лидер дал понять, что он рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество с этими странами. В первую очередь - в создании совместных производств и поставках белорусской технической продукции, которая уже хорошо известна в большинстве африканских государств.

Александр Лукашенко пожелал всем руководителям дипломатических представительств успехов и плодотворной деятельности. "Надеюсь, что проведенное в нашей стране время станет для вас насыщенным и интересным и вы откроете для себя Беларусь во всем ее великолепии", - резюмировал глава государства.