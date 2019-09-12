Минприроды России предлагает маркировать партии древесины (хлысты, бревна и пиломатериалы). Сейчас маркируются только ценные породы - дуб, бук и ясень.

Нововведения позволят проследить всю цепочку от заготовки до переработки и розничной продажи или вывоза древесины с территории России.

В проекте концепции функционирования системы маркировки древесины, разработанном ведомством, предполагается, что маркировка будет интегрирована в систему ЛесЕГАИС. Система работает с 2016 года, сейчас в ней хранится более 2,4 миллиона деклараций о сделках с древесиной и около 7,7 миллиона правоустанавливающих и отчетных документов.

Помимо маркировки древесины в ЛесЕГАИС будут регистрироваться склады, места погрузки и отгрузки. Расходы на модернизацию системы контроля будут поделены между государством и бизнесом.

"Финансовая нагрузка по маркировке древесины ляжет на участников оборота древесины, начиная от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации до лесопользователей. При этом концепцией маркировки древесины предложено использовать механизм государственно-частного партнерства", - рассказал "РГ" Владимир Читоркин, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России.

Он пояснил, что сейчас завершается согласование проекта концепции с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства. Планируется, что реализовывать концепцию начнут в третьем квартале 2021 года.

Расходы на модернизацию системы контроля будут поделены между государством и бизнесом

Сама маркировка также будет совершенствоваться. В апреле этого года вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение проработать вопрос об обязательном использовании радиоэлектронных (RFID) меток. Пока речь идет о том, чтобы наносить их поштучно на ценные породы древесины. Сейчас дуб, бук и ясень маркируются при поставках за рубеж - на каждый ствол крепится бирка с информацией о наименовании юридического лица, осуществляющего вывоз, ее номера и номера декларации о сделке с древесиной.

Владимир Читоркин пояснил, что сейчас вопрос маркировки древесины ценных пород электронными метками прорабатывается минприроды совместно с заинтересованными ведомствами.

Президент Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Алексей Желнеев считает, что предлагаемые меры смогут серьезно повлиять на снижение нелегальной заготовки древесины. Он отмечает, что в России здесь уже есть существенный задел в виде системы ЛесЕГАИС, которая будет развиваться и интегрироваться с другими информационными системами госорганов, участвующих в контроле движения древесины. "В совокупности это должен быть эффективный механизм, главное, чтобы на ответственный лесной бизнес не ложились дублирующие излишние функции по внесению одних и тех же данных в разные системы", - считает он.