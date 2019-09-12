Медведев отметил хорошие показатели бюджета в I полугодии

Правительство зафиксировало рост доходов федерального бюджета и сокращение расходов в I полугодии 2019 года. Вопрос был рассмотрен на заседании кабмина в четверг.

"Бюджетная система по основным параметрам остается стабильной и сбалансированной, результаты по большинству показателей оказались лучше прогноза", - отметил председатель правительства Дмитрий Медведев. "У нас низкий уровень государственного долга, и мы завершаем полугодие, имея профицит бюджета", - пояснил он.

Согласно материалам, подготовленным к заседанию кабмина, профицит бюджета по итогам I полугодия составил 1,7 трлн рублей. Доходы сложились в сумме более 9,5 трлн рублей, что на 1 трлн рублей (12,0%) больше, чем предусмотрено в прогнозе доходов на первое полугодие 2019 года. Расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 7,9 трлн рублей, что на 1,9 трлн рублей (8,2%) меньше по сравнению с уточненной бюджетной росписью.

Дмитрий Медведев также отметил, что почти 57% поступлений в бюджет - это доходы, которые не связаны с продажей углеводородов.