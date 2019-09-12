Месси готов поужинать с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Мессии готов поужинать с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец пригласил аргентинца во время церемонии награждения лучших игроков УЕФА прошлого сезона, которая состоялась в августе.

Во время той церемонии Роналду во время интервью пригласил сидящего рядом Месси на ужин. Аргентинец в интервью Sport.es сказал, что готов провести вечер в обществе португальца.

"Не вижу проблем с этим. Я всегда говорил, что хотя мы и не являемся друзьями, но с ним у нас нормальные отношения, - сказал Месси. - Мы видимся только на гала-вечерах и на церемониях награждения. Во время последней встречи мы разговаривали больше чем обычно и сблизились. Я не знаю, состоится ли этот ужин, потому что не знаю, когда мы сможем еще раз встретиться. У каждого свои дела, свои обязательства. Но если время найдется, то не вижу никаких проблем".