Месси заверил, что не планирует уходить из "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что не собирается менять команду, и рассказал, что мотивирует его продолжать выступления за каталонский футбольный клуб.

Месси всю профессиональную карьеру проводит в "Барселоне", в составе которой стал 10-кратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Нынешний контракт 32-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца июня 2021 года.

"Хочу оставаться в "Барселоне" на протяжении такого количества времени, сколько могу приносить команде пользу. Я не хочу играть за клуб только из-за того, что подписал контракт на долгий срок. Я хочу играть за клуб-победитель, быть физически здоровым и приносить пользу. И деньги тут для меня не имеют никакого значения", - сказал Месси, чьи слова приводит sport.es.

"Меня мотивирует только наличие команды, которая играет на победу. "Барселона" - мой дом, и я не хочу отсюда никуда уходить. Я хочу остаться тут, продолжать конкурировать и побеждать", - отметил он.

Отвечая на вопрос, начались ли переговоры с "Барселоной" о новом контракте, Месси заявил: "Этим занимается мой отец. Он бы мне сказал, если бы переговоры шли".