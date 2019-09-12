Мезенцев уверен в успешной работе двусторонней группы по интеграции

Поскольку и в наступившем столетии приходится считаться с тем, что именно политика является концентрированным выражением экономики, не остается сомнений и в том, что снять имеющиеся шероховатости в двусторонних отношениях Союзного государства, удастся на уровне рабочей группы, которую возглавляют министры экономики России и Беларуси. Уверенность в этом продекларировал 12 сентября посол России в РБ Дмитрий Мезенцев, слова которого приводит БЕЛТА.

"Рабочая группа, которую возглавляют министры экономики Беларуси и России, в рамках того практического взаимодействия, которое характеризует отношения отраслевых министерств, будет максимально и внимательно рассматривать все вопросы. Стороны будут делать возможные шаги навстречу друг другу", - убежден глава российской дипломатической миссии.

Посол России напомнил, что в настоящее время обе стороны готовятся к 20-летию подписания союзного договора, который будет широко отмечаться в первой декаде декабря. "То, что белорусское и российское правительства взаимодействуют на уровне министерств и ведомств, на уровне регионов, подчеркивает значимость и прагматичного результата наших отношений, и духовной опоры единой истории. Это все, безусловно, ложится в поддержку того потенциала, который есть сегодня, тех наработок, которые имеются, тех результатов, которые мы все ощущаем. Очень важно вместе видеть совместное будущее", - сказал дипломат, отвечая на вопрос агентства.

Он подчеркнул, что Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот, которая состоялась сегодня в первой половине дня, обозначил ту систему отношений, те ориентиры, которые выстраивает Беларусь с каждой из стран. "Полагаю, это значимо для граждан России, граждан Беларуси, для граждан единого Союзного государства - слышать из уст президента то отношение к союзному строительству, к единой истории, отношение к единой победе над врагом в годы Великой Отечественной войны", - констатировал Дмитрий Мезенцев.

По его мнению, "миллионы белорусов и россиян хотели бы, чтобы наши отношения были еще сплоченнее, еще прочнее и теплее, чтобы мы еще больше знали друг о друге. И это прежде всего относится к тем молодым людям, которые сегодня вступают во взрослую профессиональную жизнь, потому что именно на их плечах через 20-30 лет ответственность за систему наших отношений".