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Рубрика: В мире

МИД раскритиковал попытки западных стран повлиять на выборы в России

Текст: Александр Саможнев

Попытки ряда западных стран повлиять на ход выборов 8 сентября в России неприемлемы и вопиющи, заявил начальник отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов.

По словам дипломата, линия западных партнеров на вмешательство во внутренние дела в Россию в рамках проводимой ими информационной кампании по-прежнему сохраняется. При этом попытки повлиять на избирательную кампанию продолжались в день тишины и даже в день единого голосования. "Такое несоблюдение нашими оппонентами базовых международно-правовых норм, а также общепринятых правил и этики освещения внутриполитических процессов в преддверии и во время дня голосования мы считаем абсолютно неприемлемым", - отметил Тимохов.

Фото: REUTERS
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Представитель МИД РФ выразил обеспокоенность тем, что ряд ведущих западных СМИ, финансируемых США, Великобританией, Германией и Канадой, применял "целый набор нечистоплотных методов информационного воздействия на граждан России". При этом звучала ангажированная, заряженная на негатив, искажающая действительность подача внутриполитических событий в России. Активно использовались манипуляция информацией и подмена понятий. Отчетливо прослеживалась установка на нагнетание атмосферы политического кризиса в России, формирование недоверия к властям со стороны населения, придания выборам нелегитимного характера. Среди СМИ, которые вели себя подобным образом, Тимохов назвал радиостанции "Голос Америки", "Свободная Европа", телеканалы ARD и ZDF, медиакомпания Deutsche Welle. Кроме того, правозащитные НПО, в том числе Freedom House, Human Rights Watch, распространяли в общественном медиапространстве обвинения в адрес российских властей в якобы политически мотивированных делах против инакомыслящих.

"Мы настаиваем на применении западными государствами в отношении России тех же принципов невмешательства во внутренние дела, которые они практикуют в отношении друг друга. Двойные стандарты в этом деле абсолютно недопустимы", - заключил начальник отдела информационных проблем МИД РФ.

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