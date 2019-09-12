МИД РФ: США хотят снять с себя ответственность за дестабилизацию в космосе

Вашингтон стремится снять с себя ответственность за дестабилизацию глобальной безопасности в космосе, повторяя при этом обвинения в адрес России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва настроена исключительно на мирное использование космоса. "Россия отдает приоритет недискриминационному использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях", - подчеркнула она. Захарова указала, что, в отличие от США, в Москве не вынашивают планов решения задач на орбите с использованием ударных средств.

Накануне глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд рассказал о так называемой "российской угрозе" в космосе. По словам американского военачальника, Россия наряду с Ираном, Китаем и КНДР угрожает коммерческим и военным интересам США.

"Данный антироссийский выпад является очередной попыткой военно-политического руководства США оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космосе", - резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.