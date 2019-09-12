МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов". В Киеве посчитали, что указанное мероприятие угрожает территориальной целостности страны.

В этой связи украинские дипломаты пригласили в МИД чешского посла Радека Матулы и провели с ним разъяснительную беседу, говорится на официальном сайте ведомства.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ отмечали, что участники делегации "Всемирного совета подкарпатских русины" могли обсудить с чешским лидером вопрос "большей автономии Закарпатской области на Украине".

В украинском внешнеполитическом ведомстве указали, что намерены решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.