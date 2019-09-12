Московский театр мюзикла покажет "Пари над бездной"

Московский театр мюзикла торжественно открывает предъюбилейный, девятый сезон. Впрочем, неформальное открытие состоялось несколько раньше, и причем в замечательной компании - Валерия Гергиева и Мариинского театра, а также Михаила Плетнева и Российского национального оркестра. На ежегодном фестивале "Музыкальный сентябрь" в Монтрё Театр мюзикла с успехом представил европейской публике экспериментальную постановку "Реверс", премьера которой состоялась в Москве в 2018 году.

Теперь зрителей ожидает не менее амбициозная премьера - спектакль в постановке Александра Абдукаримова "Пари над бездной", который художественный руководитель театра Михаил Швыдкой предпочитает называть циркодрамой: не цирковым представлением, а рассказанной языком цирка человеческой историей. В центре сюжета - трагичная история любви и поисков счастья. Она разворачивается в уникальном сценическом пространстве.

Жанр новой постановки Театра мюзикла - циркодрама. Это человеческая история, рассказанная языком цирка

Тонкие металлические трубы, общая протяженность которых составляет 1700 метров, канаты и гигантское зеркало - вот и все лаконичные, но крайне внушительные по своим масштабам декорации "Пари над бездной". К слову, из 15 актеров, вошедших в труппу спектакля, только одна-единственная певица - сопрано Юлия Яшкулова. Остальные артисты - профессиональные акробаты и гимнасты, которые в воздухе выполняют поражающие воображение трюки.

Композитором "Пари над бездной" стал молодой композитор Миша Мищенко, известный работами в стиле неоклассики. Он уже работал в команде Театра мюзикла, написав музыку к постановке "Реверс". Мищенко не изменил себе и в этот раз - композиции получились невероятно динамичными и современными. Над световой партитурой постановки, которая органично влилась в общий ритм спектакля, работал немец Иоахим Барт.

Новый спектакль будет идти в Театре мюзикла весь сентябрь, а затем труппа обратится к уже полюбившимся публике постановкам: в октябре вновь представит рок-оперу "Преступление и наказание", в ноябре покажет "Принцессу цирка", а в декабре - "Жизнь прекрасна!". Мюзикл для детей и родителей "Чудеса и куралесы" по книгам Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" можно будет увидеть практически каждые выходные.

Стоит заметить, что предъюбилейный сезон запомнится благодаря еще одной премьере и станет едва ли не самым богатым на новые постановки за всю историю театра. После новогодних праздников труппа приступит к репетициям спектакля, название которого пока не раскрывается. Михаил Швыдкой заверил, что сюжет будущей постановки очень актуален: команда всегда старается придумать историю, которая заинтересует современную публику. "Это будет абсолютно новый мюзикл о телевидении, интернете, о судьбе молодых талантов, которые ищут свой путь в этой сложной жизни. То есть эта постановка - обо всех вас", - заметил худрук, обращаясь к молодым членам труппы. Премьера - 5 марта 2020 года.

К началу работы над новым спектаклем почти все готово: либретто, автором которого стала сценаристка Елена Киселева ("Рай" Андрея Кончаловского), уже утверждено; режиссер Себастьян Солдевилья, поставивший в Театре мюзикла "Принцессу цирка", начал репетиции массовых сцен с канадской командой; композитор Максим Лепаж, вдохновлявшийся советскими и современными отечественными композициями, уже прилетел в Москву, чтобы в октябре приступить к репетициям в театре.

Не обойдется и без гастролей. Уже в сентябре в рамках "Золотой маски" в Новосибирске Театр мюзикла покажет "Все о Золушке". В течение сезона он также представит свои постановки в Мурманске и в Норильске. Михаил Швыдкой заметил, что европейская публика, полюбившая постановки в пограничном жанре Cirque Nouveau, высоко оценила "Реверс" в Монтрё, и потому в будущем сезоне мюзикл отправится в турне по странам Европы.